Veel Formule 1-coureurs zouden het spijtig vinden als de Grand Prix van Spanje van de agenda verdwijnt. Het contract loopt na dit jaar af en er wordt gefluisterd dat Zandvoort de plek op de kalender weleens kan overnemen.

Het Circuit de Catalunya is voor de coureurs een van de bekendste banen van het jaar, aangezien op het circuit bij Barcelona in de winter alle testdagen worden afgewerkt.

"Het zou een schok zijn als Barcelona verdwijnt", zegt Red Bull Racing-coureur Pierre Gasly dan ook. "Dit is de baan waar we allemaal het vaakst geracet hebben."

Ook de Spanjaard Carlos Sainz zou het jammer vinden als zijn thuisrace voor het laatste gehouden zou worden. "Het zou een groot verlies zijn. maar de onderhandelingen zijn nog steeds gaande", zegt de McLaren-coureur. "Het is voor zowel Barcelona, Spanje als de Formule 1 goed als de race hier blijft, dus laten we hopen op een oplossing."

De gedachte aan een terugkeer op Zandvoort doet bij veel coureurs het hart sneller kloppen. "Zandvoort is een uitdagend en erg smal circuit", stelt Gasly. "Het lijkt me erg opwindend om daar te racen in de Formule 1."

Met name Sebastian Vettel (rechts) en Carlos Sainz (midden) zouden het verdwijnen van de Grand Prix van Spanje jammer vinden. (Foto: Pro Shots)

'Idee van racen in Zandvoort is geweldig'

De Brit George Russell ziet de baan in de Noord-Hollandse duinen zelfs als een van zijn favorieten. "Zandvoort staat in de top vijf van mijn favoriete circuits. Ik zou het echt geweldig vinden als we daar met de Formule 1 zouden gaan racen. Tegelijkertijd zou het zonde zijn om Barcelona te verliezen, maar het idee van een race in Zandvoort is geweldig", aldus de Williams-coureur.

Sebastian Vettel heeft niet veel met het Nederlandse circuit, bekent de Ferrari-coureur. "Inhalen is daar nog moeilijker dan hier in Spanje. Het is net als Monaco. Wij als coureurs komen altijd graag in Barcelona."

WK-leider Valtteri Bottas is minder uitgesproken. De Fin van Mercedes zou het vooral zonde vinden als de Grand Prix in Spanje verdwijnt. "Het zou ideaal zijn als ze allebei op de kalender zouden staan. Zandvoort is best wel een toffe baan."

De Grand Prix van Spanje gaat zondag om 15.10 uur van start. Vrijdag begint het weekend om 11.00 uur met de eerste vrije training, gevolgd door de tweede training om 15.00 uur. Zaterdag is om 12.00 uur training drie, waarna om 15.00 uur begonnen wordt met de kwalificatie.