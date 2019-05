Veel Formule 1-coureurs zouden het spijtig vinden als de Grand Prix van Spanje van de agenda verdwijnt. Het contract loopt na dit jaar af en het ligt in de lijn der verwachting dat Zandvoort de plek op de kalender weleens kan overnemen.

"Natuurlijk zou het jammer zijn als Spanje van de kalender verdwijnt", zegt Max Verstappen in Barcelona. De coureur van Red Bull Racing schreef er in 2016 geschiedenis door als achttienjarige de jongste Grand Prix-winnaar ooit te worden.

Toch treurt Verstappen niet heel erg over het vermoedelijke verdwijnen van de Spaanse Grand Prix. "Ik vond het vervelender toen de race in Maleisië verdween. We wisten dat we daar met Red Bull altijd goed zouden zijn en het was een leuke baan om te rijden."

Het Circuit de Catalunya is voor de coureurs een van de bekendste banen van het jaar, aangezien op het circuit bij Barcelona in de winter alle testdagen worden afgewerkt.

"Het zou een schok zijn als Barcelona verdwijnt", zegt Pierre Gasly, Verstappens teamgenoot bij Red Bull. "Dit is de baan waar we allemaal het vaakst geracet hebben."

Max Verstappen boekte in 2016 in Barcelona zijn eerste zege in de Formule 1. (Foto: ANP)

Subsidie aan circuit is flink geslonken

Ook de Spanjaard Carlos Sainz zou het jammer vinden als blijkt dat zijn thuisrace dit jaar voor het laatst gehouden wordt. "Het zou een groot verlies zijn. Maar de onderhandelingen zijn nog steeds gaande", zegt de McLaren-coureur. "Het is voor zowel Barcelona, Spanje als de Formule 1 goed als de race hier blijft, dus laten we hopen op een oplossing."

Sainz benadrukt de historie van het Circuit de Catalunya, dat sinds 1991 onafgebroken op de Formule 1-kalender prijkt, en dat de race vanwege de populariteit van de Formule 1 in zijn land altijd drukbezocht wordt.

Circuit-directeur Joan Fontseré vertelde deze week in Spaanse media dat de beslissing over de toekomst van de Spaanse Grand Prix pas na het raceweekend gehouden wordt en dat onderhandelingen nog volop bezig zijn.

Het voornaamste knelpunt bij de gesprekken lijkt de overheidssteun te zijn, die de afgelopen jaren is gedaald tot 1,5 miljoen euro. Eind deze maand zijn er gemeentelijke verkiezingen in Barcelona, het is niet aannemelijk dat er daarvoor al een beslissing valt over toekomstige subsidie voor het circuit.

Behalve het Circuit de Catalunya beschikken ook de banen in Groot-Brittannië, Duitsland en Mexico over een aflopend contract met Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. In 2020 zal in ieder geval Hanoi in Vietnam al aan de kalender worden toegevoegd en de coureurs klagen al vaak dat de kalender nu al met 21 races al overvol is.

Met name Sebastian Vettel (rechts) en Carlos Sainz (midden) zouden het verdwijnen van de Grand Prix van Spanje jammer vinden. (Foto: Pro Shots)

'Idee van racen in Zandvoort is geweldig'

De gedachte aan een terugkeer op Zandvoort doet bij veel coureurs het hart sneller kloppen. "Zandvoort is een uitdagend en erg smal circuit", stelt Gasly. "Het lijkt me erg opwindend om daar te racen in de Formule 1."

De Brit George Russell ziet de baan in de Noord-Hollandse duinen zelfs als een van zijn favorieten. "Zandvoort staat in mijn persoonlijke top vijf. Ik zou het echt geweldig vinden als we daar met de Formule 1 gaan racen."

"Tegelijkertijd zou het zonde zijn om Barcelona te verliezen, maar het idee van een race in Zandvoort is opwindend", aldus de Williams-coureur.

Coureurs vrezen saaie races in Zandvoort

Sebastian Vettel heeft niet veel met het Nederlandse circuit, bekent de Ferrari-coureur. "Inhalen is daar nog moeilijker dan hier in Spanje. Het is net Monaco", doelt hij op het smalle stratencircuit waar nauwelijks kan worden ingehaald.

"De kwalificatie zal heel belangrijk worden, want tijdens de race kan je niet inhalen", beaamt Verstappen. "Misschien kan dat wel als er wat bochten aangepast worden, maar het zal nooit worden als sommige andere wedstrijden, waar je alleen maar inhaalacties ziet. Daar is het circuit gewoon te smal voor."

WK-leider Valtteri Bottas is minder uitgesproken. De Fin van Mercedes zou het vooral zonde vinden als de Grand Prix in Spanje verdwijnt. "Het zou ideaal zijn als ze allebei op de kalender zouden staan. Zandvoort is best wel een toffe baan."

De Grand Prix van Spanje gaat zondag om 15.10 uur van start. Vrijdag begint het weekend om 11.00 uur met de eerste vrije training, gevolgd door de tweede training om 15.00 uur. Zaterdag is om 12.00 uur training drie, waarna om 15.00 uur begonnen wordt met de kwalificatie.