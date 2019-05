De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft woensdagavond aangekondigd dat de Braziliaanse Grand Prix in 2020 naar Rio de Janeiro verhuist. Daar wordt een nieuwe racebaan gebouwd, die naar racelegende Ayrton Senna wordt vernoemd.

Dat betekent dat de race op Circuit Interlagos in november dit jaar na 46 jaar de laatste wordt in Sao Paulo. Drievoudig wereldkampioen Senna - die vorige week 25 jaar geleden overleed tijdens de Grand Prix van San Marino - werd geboren en ligt begraven in die stad.

Bolsonaro kondigde woensdag met twee tweets aan dat de race volgend jaar zal verhuizen. "Na onze verkiezingsoverwinning besloot de Formule 1 om Brazilië toch niet te verlaten. We gaan een nieuw circuit bouwen in Rio de Janeiro, dat genoemd wordt naar ons idool Ayrton Senna."

"Hiermee worden duizenden banen gecreëerd, die de economie van de staat ten goede komen. Het is belangrijk om te benadrukken dat de investering volledig uit privégeld zal bestaan. Er zijn geen enkele kosten voor de overheid", schreef de Braziliaanse president.

In een interview met diverse Braziliaanse media voegde Bolsonaro daar nog aan toe dat de Grand Prix in Sao Paulo "onpraktisch is geworden, vanwege de schulden die de baan heeft en de overheidssteun die nodig is".

Volgens de president gaat het zes of zeven maanden duren om het nieuwe circuit te bouwen. Het is de bedoeling dat er ook een MotoGP-race gehouden gaat worden.

Ook Zandvoort hoopt op plek in kalender van 2020

Na het Vietnamese Hanoi wordt Rio de Janeiro de tweede nieuwe baan op de kalender van 2020. Het circuit in Zandvoort is naar verluidt dicht bij een terugkeer in de Formule 1. De laatste Nederlandse Grand Prix werd er in 1985 gehouden.

Op de kalender van 2019 staan 21 races. Van de circuits in Engeland, Duitsland, Mexico en Spanje lopen de contracten met Formule 1-eigenaar Liberty Media af.

Dit weekend wordt op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona mogelijk de laatste Grand Prix van Spanje verreden. De circuitdirectie hoopt nog altijd een nieuwe verbintenis te sluiten, maar is daarbij wel afhankelijk van overheidssteun.