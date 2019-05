In Barcelona wordt komend weekend de vijfde Grand Prix van het jaar verreden. Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers beantwoordt vijf vragen over de race op het Circuit de Catalunya.

Op dit circuit boekte Max Verstappen in 2016 zijn legendarische eerste zege, waarmee hij op achttienjarige leeftijd de jongste Grand Prix-winnaar ooit werd. Wat is dit jaar mogelijk?

Lammers: "Hij zal geluk moeten hebben, of een heel goede strategie. Dit jaar heeft Verstappen steeds het maximale uit de auto weten te halen. Hij rijdt super-efficiënt en gaat goed om met de banden. Alles lijkt te kloppen, maar de andere topteams hebben net wat beter materiaal."

"Drie jaar geleden wist Verstappen op heel knappe wijze Kimi Räikkönen voor te blijven, maar hij had natuurlijk ook geluk dat de twee Mercedessen al in de eerste ronde van de baan vlogen. Als je de twee auto's van Mercedes wegdenkt, dan kan hij dit jaar ook winnen. Eigenlijk is die kans even groot als drie jaar geleden."

Op een leeftijd van 18 jaar en 228 dagen werd Verstappen in 2016 de jongste Grand Prix-winnaar ooit met zijn zege in Spanje. (Foto: Pro Shots)

In Spanje voeren de meeste teams doorgaans veel updates aan hun auto's door. Op welk vlak is de Red Bull het meest voor verbetering vatbaar?

"Die updates lijken een soort trending topic in Spanje, maar eigenlijk komen alle teams regelmatig met verbeteringen aan hun wagens. De één ventileert het alleen wat meer dan de ander."

"Verder is het puur afwachten. Red Bull kan zijn auto wel verbeteren, maar je weet niet wat de concurrentie doet."

Max Verstappen in Spanje 2015 (Toro Rosso) - elfde

2016 (Red Bull) - eerste

2017 (Red Bull) - uitgevallen

2018 (Red Bull) - derde

Mercedes heeft in de eerste vier races een record neergezet, door steeds een één-twee te pakken. Is het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas nog te stoppen?

"Ja, ik verwacht dat het nog best spannend gaat worden. Van de vorige vier races had Ferrari er twee kunnen winnen. Charles Leclerc kreeg in Bahrein in winnende positie motorpech en ik denk dat hij twee weken geleden in Azerbeidzjan poleposition had gepakt als hij niet was gecrasht in de kwalificatie."

"In Spanje zal Mercedes opnieuw goed zijn. Ze zullen weer de eerste twee startplekken pakken, met daarachter de twee Ferrari's, dan de twee Red Bulls en vervolgens de twee auto's van Haas."

Starttijden GP Spanje Eerste vrije training: vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 15.00 uur

Race: zondag 15.10 uur

Wat is er bijzonder aan het Circuit de Catalunya?

"Omdat hier ook de wintertesten worden gehouden, kennen alle coureurs de baan op hun duimpje. Na tien rondjes bij de eerste training weet je al veel van de verhoudingen dit weekend. Doordat iedereen de baan goed kent, kunnen de coureurs het verschil niet maken, de auto's zullen dat moeten doen."

"Ik vind bocht drie een mooie bocht. Het is een lange doordraaier, daar voel je echt de sensatie van het racen. In de derde sector heb je een aantal tragere bochten waar je met 80 kilometer per uur doorheen gaat, dat is helemaal niet leuk in een Formule 1-auto."

"Een aantal jaar geleden zijn veel circuits aangepast vanwege de veiligheid, een hoop snelle bochten zijn verdwenen. Ze zijn een beetje verkracht. Inmiddels zijn de auto's zelf zó veilig, dat de circuits wat mij betreft in hun originele staat hersteld zouden mogen worden. Dat zou de sport ten goede komen."

Plattegrond van het Circuit de Catalunya. (Bron: FIA)

Tot slot: er gaan veel geruchten dat de Spaanse Grand Prix in 2020 van de kalender verdwijnt en dat Zandvoort daarvoor in de plaats komt. Dat zou volgens sommigen volgende week al bekendgemaakt gaan worden. Wat kan jij daarover zeggen in je rol als sportief directeur van de eventuele Nederlandse Grand Prix?

"Op dit moment nog weinig. Het is moeilijk voor te stellen dat Spanje van de kalender zou verdwijnen, maar dat is een zaak van het circuit in Barcelona en de FOM (Formula One Management, red.)."

"Voor Zandvoort ziet het er fantastisch uit. Het gaat alleen nog om de details. Om een racemetafoor te gebruiken: pas als de vlag valt, kunnen we officieel feestvieren, we zitten nu in de laatste halve ronde. We zijn er bijna."