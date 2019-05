Ferrari heeft besloten om voor de Grand Prix in Spanje van zondag een nieuwe update van de motor door te voeren. Dat is twee races eerder dan de Italiaanse renstal aanvankelijk van plan was.

Ferrari zou pas in de Grand Prix van Canada (9 juni) met een update komen, maar ziet zich genoodzaakt in te grijpen na de tegenvallende seizoensstart. Concurrent Mercedes legde in de eerste vier races van het seizoen beslag op de eerste twee plekken op het podium en gaat daardoor soeverein aan de leiding in de WK-stand.

Volgens Ferrari is de motorupdate dan ook puur doorgevoerd om voor betere prestaties te zorgen. Red Bull Racing deed eind april hetzelfde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar voor het team van Max Verstappen draaide de update vooral om het verbeteren van de betrouwbaarheid van de krachtbron.

"We staan op dit moment op achterstand in het WK-klassement en dat betekent dat we een tandje bij moeten schakelen. Ons ontwikkelingswerk is daarin cruciaal", zegt teambaas Mattia Binotto van Ferrari dinsdag tegen Motorsport.com.

Shell komt met nieuw smeermiddel voor Ferrari

Volgens Binotto brengt de update opnieuw aerodynamische verbeteringen met zich mee. "Daar zijn we in Bakoe mee begonnen en gaan we in Barcelona mee verder. Shell heeft daarnaast voor ons een nieuw smeermiddel ontwikkeld dat tot betere prestaties zal moeten leiden."

De Grand Prix van Spanje staat zondag op het programma. De race in Barcelona werd vorig jaar gewonnen door Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die op dit moment tweede in de WK-stand staat, op een punt van teamgenoot Valtteri Bottas (87 om 86).

Sebastian Vettel is met 52 punten, goed voor de derde positie, op dit moment de beste Ferrari-coureur in de rangschikking. Zijn teamgenoot Charles Leclerc heeft er vijf minder en staat vijfde, achter Verstappen (51 punten).