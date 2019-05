Nyck de Vries maakt geen deel meer uit van het Formule 1-team van McLaren. De 24-jarige Fries zette eind vorig jaar al een punt achter zijn samenwerking met de Britse renstal.

Een woordvoerder van McLaren bevestigde maandag het nieuws tegenover Motorsport.com, nadat er de afgelopen tijd al geruchten de ronde deden dat De Vries weer op eigen benen zou staan.

De Vries zat sinds 2010 in het McLaren Young Driver Programme. Hij mocht vorig jaar hopen op een stoeltje bij McLaren in de Formule 1, maar hij moest die laten aan Lando Norris.

De geboren Sneker verrichtte in de voorbije jaren regelmatig simulatorwerk voor McLaren, maar hij nam nooit plaats in de auto tijdens een testdag of een Grand Prix-weekeinde.

De Vries vierde in WK-stand Formule 2

Tijdens zijn periode bij McLaren werd De Vries in 2010 en 2011 wereldkampioen in de karting, pakte in 2014 de titel in de Eurocup Formule Renault 2.0 en won races in de GP3 en Formule 2.

De Vries is dit seizoen namens ART Grand Prix actief in de Formule 2. Hij bezet na twee races de vierde plaats in de WK-stand, op 24 punten achterstand van de Canadese leider Nicholas Latifi (38 om 62 punten).

Daarnaast rijdt De Vries ook voor Racing Team Nederland in het World Endurance Championship. Hij debuteert over een maand als teamgenoot van Frits van Eerd en Giedo van der Garde in de 24 uur van Le Mans.