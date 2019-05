Sebastian Vettel is nog niet helemaal tevreden over de afstelling van de auto van Ferrari. De viervoudig wereldkampioen kwam in de eerste vier Grands Prix van 2019 niet verder dan twee derde plaatsen.

"Ik rijd nog niet op mijn best omdat de auto simpelweg niet reageert zoals ik graag zou willen", zegt Vettel zaterdag tegen Motorsport.com. "De auto is wat onnatuurlijk. Ik denk dat iedereen dat weleens heeft meegemaakt."

Al vroeg in het seizoen kijkt Ferrari tegen een flinke achterstand aan in de WK-stand. Mercedes domineert en zette met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bij elke race een één-twee neer.

"We hebben meer snelheid nodig, zo simpel is het", stelt de 31-jarige Vettel. "Het kost ons blijkbaar iets meer moeite om de juiste afstelling te vinden, bij Mercedes lijkt dat iets makkelijker te zijn gelukt."

Volgende week staat in Barcelona de vijfde Grand Prix van het seizoen op het programma. Tijdens de wintertesten in de Spaanse stad maakte Ferrari nog een erg sterke indruk. "Maar die testen zijn al erg lang geleden", zei de Duitser. "We moeten vooruitkijken en dingen verbeteren om sneller te worden."

Charles Leclerc denkt dat de problemen van Ferrari snel opgelost zijn. (Foto: Pro Shots)

Leclerc niet ontevreden over auto

Vettels jonge teamgenoot Charles Leclerc zegt minder moeite te hebben om het maximale uit de auto te halen. "Ik ben momenteel niet ontevreden over de auto", zegt de 21-jarige Monegask.

"We kunnen tijdens de race nog wel beter, maar in de kwalificatie voelt de auto al geweldig aan. Op zondag voel ik weleens een probleem met de balans, maar dat zijn slechts kleine dingen waarvan ik denk dat ze snel op te lossen zijn."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd.