Red Bull Racing-teambaas Christian Horner tempert de verwachtingen rond Max Verstappen bij de Grand Prix van Spanje. De Brit laat weten dat de Oostenrijkse renstal met "subtiele upgrades" voor de auto van de Nederlander komt.

"Het gaat voornamelijk om verbeteringen aan de voor- en achtervleugel", zegt Horner vrijdag op de officiële website van de Formule 1. "Het is eerder evolutie dan revolutie, waarbij het gaat om aspecten als balans en bandenslijtage."

Verstappen reed vorige week in Azerbeidzjan met een vernieuwde motor van Honda. Het extra vermogen vertaalde zich nog niet in een betere klassering, want hij eindigde evenals in de race daarvoor (in Bahrein) op de vierde plaats.

De Nederlander sprak na afloop de hoop uit dat Red Bull voor de race in Barcelona met de beste upgrade van alle teams zou komen, maar het is dus nog maar de vraag of dat er ook daadwerkelijk van komt.

'We boeken wel degelijk vooruitgang'

Red Bull slaagde er dit seizoen nog niet in om te winnen en behaalde slechts één podiumplaats (Verstappen werd derde in Australië), maar toch is Horner tevreden.

"De auto presteert wel degelijk goed in de race. In de middensector van het circuit in Bakoe waren wij continu de snelste auto. We boeken wel degelijk vooruitgang", beweert hij.

Verstappen bezet na vier races de vierde plaats in de WK-stand. Hij moet met 51 punten Sebastian Vettel (52 punten), Lewis Hamilton (86 punten) en Valtteri Bottas (87 punten) voor zich dulden.

De Grand Prix van Spanje begint volgende week vrijdag met de eerste twee vrije trainingen, gevolgd door de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag.