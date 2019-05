Teambaas Günther Steiner van Haas F1 wijt de tegenvallende prestaties van dit seizoen aan de banden. Volgens de Italiaan lukt het zijn coureurs maar niet om het rubber op temperatuur te krijgen.

Haas leek aan het begin van dit seizoen een belangrijke gegadigde om achter de drie topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing als vierde te eindigen in het WK. De Ferrari-motor achter in de wagen behoort tot de snelste van het veld.

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan, waarin Kevin Magnussen dertiende werd en Romain Grosjean de finish niet haalde, staat de ambitieuze Amerikaanse renstal slechts achtste.

Volgens Steiner hadden zijn coureurs op het stratencircuit last van 'graining', waarbij stukjes rubber op de band blijven plakken. De grip is daardoor een stuk minder.

"Andere teams krijgen de banden aan het werk, dus dat moet ons ook lukken", zegt Steiner tegen Motorsport.com. "Wij zijn absoluut het slechtste team op dat vlak, daar zijn we ons heel bewust van."

Haas-teambaas Günther Steiner. (Foto: Pro Shots)

'Ons zelfvertrouwen is laag'

Volgens Steiner weet Haas wat het probleem is. "De vraag is nu hoe we het gaan oplossen. Het is iets waar we nog uren over door kunnen praten, maar we moeten gewoon zorgen dat het beter gaat."

Bij de tests aan het begin van het seizoen in Barcelona ging de Haas juist als een trein. Steiner rekent er niet op dat het bij de komende Grand Prix in Catalonië net zo goed gaat als toen. "Ons zelfvertrouwen is laag, dat kan je je wel voorstellen."

De Grand Prix van Spanje staat voor 12 mei op het programma. Vorig jaar ging de zege in Barcelona naar Lewis Hamilton. Max Verstappen eindigde er als derde.