De Grand Prix van Italië staat zo goed als zeker nog tot en met 2024 op de Formule 1-kalender. Automobile Club Italia (ACI), de organisator van de race, heeft dinsdag met de Formule 1 een principeakkoord bereikt over een verlenging van de samenwerking.

De ACI meldt in een verklaring dat er een akkoord ligt over "de economische aspecten" en de lengte van het contract. Formule 1-eigenaar Liberty Media laat weten de deal zo snel mogelijk af te willen ronden.

De Grand Prix van Italië is de oudste race in de Formule 1, maar door financiële problemen was de toekomst onzeker. De race wordt al sinds het begin van het wereldkampioenschap in 1950 op het circuit van Monza gehouden. In 1980 werd eenmalig uitgeweken naar het circuit in Imola.

De coureurs vertrekken begin september weer naar Italië voor de plaatselijke Grand Prix, dit seizoen de veertiende race van het seizoen op de kalender. Mercedes-coureur Lewis Hamilton trok vorig jaar aan het langste eind, terwijl Max Verstappen na een tijdstraf als vijfde eindigde op het circuit van Monza.

De GP op Monza is de thuisrace voor Ferrari. (Foto: Pro Shots)

Zandvoort hoopt ook op race in 2020

Op dit moment is er verder nog weinig duidelijk over de definitieve kalender van 2020, want de contracten van de Formule 1 met de races in Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland en Mexico lopen na dit seizoen af.

De Grand Prix van Groot-Brittannië zou wel al een akkoord hebben bereikt met de Formule 1 over een nieuw driejarig contract, maar circuitdirecteur Stuart Pringle noemt die berichten in gesprek met de BBC "voorbarig".

De Grand Prix van Vietnam maakt in 2020 zijn debuut op de kalender met een stratenrace in hoofdstad Hanoi. Ook Zandvoort is in de race voor een Grand Prix in 2020. De laatste keer dat er een Formule 1-race in Nederland werd verreden, was in 1985.