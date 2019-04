Teambaas Toto Wolff is enorm trots op de perfecte start van Mercedes aan het nieuwe Formule 1-seizoen, maar ziet desondanks nog voldoende ruimte voor verbetering.

Mercedes schreef historie door met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de eerste vier races van het seizoen telkens de eerste twee plaatsen voor zich op te eisen. De Duitse renstal zorgde daarmee voor een unicum in de historie van de Formule 1.

"Deze prestaties maken ons enorm trots", zegt Wolff dinsdag tegen Autosport.com. "Het team heeft nog geen enkele fout gemaakt, onze strategie is altijd goed en de coureurs voeren alles perfect uit."

Bottas won zondag de Grand Prix van Azerbeidzjan, nadat hij eerder in Australië al de openingsrace op zijn naam schreef. De Fin is de leider in de WK-stand met één punt voorsprong op teamgenoot Hamilton, die als eerste finishte in Bahrein en China.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als nummers twee en één op het podium in Azerbeidzjan (Foto: Pro Shots)

'Er zijn nog zoveel dingen die we kunnen verbeteren'

De prestaties van Mercedes krijgen volgens Wolff extra glans omdat Mercedes niet elk weekend over de snelste auto bleek te beschikken. Zo vertrok Charles Leclerc in Bahrein vanaf pole-position, maar de Ferrari-coureur viel in winnende positie terug wegens problemen met zijn motor.

Hoewel Leclerc ook in Bakoe de snelste raceronde neerzette, waren de eerste twee plaatsen op het podium uiteindelijk weer voor Mercedes. "Net als in Bahrein viel voor Ferrari niet alles op zijn plaats. Ze stuiten dit seizoen voorlopig op meer problemen dan wij."

Wolff waakt er daarom voor om na de vierde één-twee op rij te hoog van de toren te blazen. "Je kunt nu denken: 'Hou eens op met dit soort dingen te zeggen', maar ik denk gewoon dat er nog zoveel dingen zijn die we beter moeten begrijpen en waar we aan kunnen werken."

Mercedes op eenzame hoogte in WK-stand

Door de historische seizoenstart hebben Bottas (87) en Hamilton (86) in de WK-stand al een enorme voorsprong opgebouwd op concurrenten Sebastian Vettel (52), Max Verstappen (51) en Leclerc (47).

Ook in het klassement voor constructeurs staat Mercedes met 173 punten op eenzame hoogte. Ferrari en Red Bull Racing hebben respectievelijk 99 en 64 punten.

De vijfde van in totaal 21 races staat op 12 mei op het programma. In Barcelona wordt dan de Grand Prix van Spanje verreden.