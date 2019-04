Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is blij met de vierde plaats van Max Verstappen in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Brit vindt dat zijn team bij de vierde race van het jaar het gat met Mercedes en Ferrari wat gedicht heeft.

"Het is positief dat we een stap dichter bij Mercedes en Ferrari zijn gekomen", aldus Horner in een persbericht van Red Bull.

Mercedes was ook in Azerbeidzjan dominant, met een zege voor Valtteri Bottas en een tweede plek voor Lewis Hamilton. Ferrari eindigde als derde (Sebastian Vettel) en vijfde (Charles Leclerc). Red Bull moest het doen met de vierde plek van Verstappen, want Pierre Gasly viel uit.

"Max reed een sterke race. Helaas verloor hij zijn plek na de start aan Sergio Pérez en tegen de tijd dat Max erin slaagde om zijn plaats te heroveren, was hij de aansluiting met de koplopers kwijt", aldus Horner.

"Hij reed een heel sterke middelste stint en liep tien seconden in op de koplopers. Voordat de virtual safetycar de baan op kwam, ironisch genoeg veroorzaakt door Pierre, zat hij binnen drie seconden van Vettel."

'Verstappen reed laatste rondes behoudender'

Gasly kreeg tijdens de race in Bakoe te kampen met een probleem met zijn aandrijfas, waardoor de Fransman de strijd moest staken. Vervolgens koos de teamleiding van Red Bull er voor om geen risico te nemen met Verstappen.

"Omdat we niet precies wisten wat er met Pierres auto aan de hand was, besloten we er voor te zorgen dat Max de finish zou halen. Hij reed de laatste rondes wat behoudender", aldus Horner.

De 45-jarige teambaas is ook te spreken over Gasly, die op het moment van zijn uitvalbeurt op de zesde plaats lag. De teamgenoot van Verstappen kent tot dusver een teleurstellend seizoen, maar reed in Bakoe een goede race.

"Dit was zijn sterkste raceweekend tot nu toe. Hij reed heel goed en als je zijn snelheid vergelijkt met Leclerc, die op dezelfde band startte, was hij de helft van zijn eerste stint sneller", aldus een tevreden Horner. "Hij kan uit zijn sterke prestatie ontzettend veel positieve dingen halen.

Verstappen is achter Bottas, Hamilton en Vettel de nummer vier in de WK-stand. Gasly bezet de zevende positie. De volgende Grand Prix is op 12 mei in Barcelona.