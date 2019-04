Mercedes heeft de Formule 1 stevig in zijn greep. Na de Grand Prix van Azerbeidzjan en de vierde dubbelzege op rij voeren Valtteri Bottas en Lewis Hamilton het kampioenschap aan. Het verschil met de concurrentie is groot. En dat kun je geen scorebordjournalistiek meer noemen.

"Ik ben stom, ik ben stom", jammerde Ferrari-rijder Charles Leclerc zaterdag over de boordradio, nadat hij net zijn kansen op een tweede poleposition had vergooid. De crash van de Monegask in de kwalificatie symboliseert de zoveelste tegenvaller voor Ferrari dit seizoen.

Leclerc leek een grote kanshebber voor poleposition, en daarmee ook voor de zege, maar hij knalde vol in de muur. Dat zijn fouten die bij zijn leeftijd en gebrek aan ervaring horen, maar ook fouten die bij Mercedes niet voorkomen dit seizoen.

Het weekend in Bakoe was namelijk wederom een perfect voorbeeld van de kracht van Mercedes, die met name in de uitvoering ligt.

Leclerc en Sebastian Vettel leken na de vrije trainingen met hun Ferrari's de snelste auto te hebben, maar uiteindelijk ging er weer het nodige fout voor het Italiaanse team. Mercedes opereerde wél vlekkeloos en pakte na de eerste startrij ook de bovenste twee plaatsen op het podium.

Charles Leclerc loopt balend weg bij zijn Ferrari in Bakoe. (Foto: Getty Images)

Geen tempo op de softbanden

"Mijn banden wilden maar niet op temperatuur komen. En toen ze dat eindelijk waren, had ik ze al te veel beschadigd", zei Vettel zondag na de race. De Duitser had het over zijn eerste stint op de softbanden. In die fase kon hij de Mercedessen niet bijhouden, iets wat hem later op de mediumbanden wél lukte.

Ook Verstappen had hiermee te maken. En Mercedes? Bottas en Hamilton bouwden in de openingsfase hun voorsprong op die ze verderop in de race hard nodig hadden. Op beide bandensoorten opereerde de auto van de wereldkampioenen uitstekend.

Top 5 WK-stand 1. Valtteri Bottas - 87 punten

2. Lewis Hamilton - 86 punten

3. Sebastian Vettel - 52 punten

4. Max Verstappen - 51 punten

5. Charles Leclerc - 47 punten

Weekend verliep ook voor Red Bull niet vlekkeloos

Het moet voor Verstappen frustrerend zijn geweest: pas op de mediumbanden deed zijn Red Bull wat die moest doen, maar toen was het eigenlijk al te laat.

En sowieso verliep het weekend ook voor Red Bull niet vlekkeloos. Verstappen werd na het uitvallen van Pierre Gasly gesommeerd het wat rustiger aan te doen, omdat het technische probleem van zijn teamgenoot ook bij de Nederlander kon optreden. Toen had Gasly er al een blunder bij de weegbrug (hij reed door) en een foute afstelling van zijn benzinetoevoer opzitten.

Verstappen weet dat hij nog even geduld moet hebben met Red Bull-Honda. Hij is nog altijd aan zijn beste seizoen tot nu toe bezig met 51 punten nu tegen 18 vorig jaar na vier races. De Limburger kijkt uit naar de eerste grote updates die tijdens de volgende race in Barcelona worden geïntroduceerd. Daarmee moet Red Bull een slag zien te slaan, want het team van Verstappen heeft nu duidelijk de derde auto van het veld, zonder een indicatie dat daar snel verandering in gaat komen.

Max Verstappen in de openingsfase van de Grand Prix van Azerbeidzjan op de rode softbanden. (Foto: Getty Images)

'We hebben een keer een foutloos weekend nodig'

Ferrari blijft dezelfde zwaktes vertonen als in 2018. Het team van Mattia Binotto heeft een sterke auto, maar is simpelweg niet in staat om alles uit het potentieel te halen. Er is dit seizoen qua rijdersfouten, afstelling, strategie en betrouwbaarheid alweer te veel misgegaan. In dat opzicht is er na het vertrek van teambaas Maurizio Arrivabene nog niet veel veranderd.

De afstelling blijft een probleem. "Het is net een grote Rubiks kubus", gaf Vettel toe. "Maar we hebben vooral een keer een foutloos weekend nodig", stelde de Duitser ook vast. Als ze willen weten hoe dat moet, hoeven ze maar een deur verder te kijken. Daar draait de machine van Mercedes-teambaas Toto Wolff op volle toeren.

Hamilton heeft meer moeite met 'Bottas 2.0'

Toch ligt er ook bij Mercedes nog een gevaar op de loer. Met de haast herboren Bottas gaan de gedachten terug naar de jaren dat Hamilton en Nico Rosberg elkaar het leven zuur maakten.

De regerend wereldkampioen vond zijn optreden in Bakoe "ondermaats". Daar kwam hij vorig seizoen meestal mee weg, maar nu profiteerde 'Bottas 2.0' er direct van. Als de concurrentie het niet kan, moeten de Mercedes-coureurs het zelf maar spannend maken.