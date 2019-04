Daniel Ricciardo heeft zondag een gridstraf van drie plekken gekregen voor de Grand Prix van Spanje. De coureur van Renault werd door de FIA bestraft, omdat hij in Bakoe achteruit tegen de Toro Rosso van Daniil Kvyat was aangereden.

"Ik voel me niet goed over wat er vandaag gebeurde. Het was erg vreemd", zegt de berouwvolle Ricciardo over het incident tegen Sky Sports.

Behalve zijn gridstraf krijgt Ricciardo ook twee strafpunten op zijn racelicentie. Het zijn pas zijn eerste strafpunten in de afgelopen twaalf maanden. Pas bij twaalf strafpunten volgt een race schorsing.

De Australiër probeerde Kvyat aan het einde van een recht stuk binnendoor in te halen, maar remde te laat en schoot rechtdoor. Kvyat kon daardoor ook niet insturen voor de bocht en kwam eveneens stil te staan.

Ricciardo wilde vervolgens achteruit het circuit weer op, maar zag Kvyat niet staan en reed nogal knullig tegen de Rus aan. Beide coureurs vielen kort daarna uit wegens de schade aan hun bolides.

'Ik zag Kvyat totaal niet staan'

"Toen ik op de uitrijdstrook stond, wilde ik zo snel mogelijk weer de baan op. Ik was licht in paniek", legde Ricciardo uit. "Ik wilde mijn tijdsverlies minimaliseren, dus ik zette mijn wagen zo snel mogelijk in de achteruit. Ik zag Kvyat totaal niet staan."

"Ik vermoed dat ik door de haast niet goed genoeg heb gekeken. Doordat ik de schade probeerde te beperken na mijn fout, maakte ik weer een nieuwe fout", concludeerde hij.

De voormalige teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing is nog niet bepaald succesvol sinds zijn overstap naar Renault. Ricciardo viel dit jaar in drie van de vier races uit en staat met zes punten slechts dertiende in de WK-stand.