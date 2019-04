Winnaar Valtteri Bottas en nummer twee Lewis Hamilton waren zondag in Azerbeidzjan vol lof over hun team Mercedes. Voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 pakte een team een een-twee bij de eerste vier Grands Prix van het seizoen.

"Deze overwinning betekent heel veel voor me", was de eerste reactie van Bottas na de race. "Het hele team verricht geweldig werk en iedereen presteert top."

Bij de vorige Grand Prix in China evenaarde Mercedes al het record van Williams uit 1992. Nigel Mansell en Riccardo Patrese noteerden destijds driemaal op rij een een-twee vanaf de start van het seizoen.

In 1992 kwam de serie in de vierde race ten einde doordat Patrese uitviel. Mansell wist de race in Spanje overigens wel te winnen. De Brit pakte dat jaar met overmacht de wereldtitel en Williams was veruit de beste bij de constructeurs.

Hamilton (links) en Bottas op het podium in Bakoe. (Pro Shots)

Hamilton feliciteert foutloze Bottas

"Dit is geweldig voor het team. Dit is de beste start van het seizoen die we ooit gehad hebben", zei Hamilton.

"Ik wil Valtteri feliciteren, hij reed een geweldige race", aldus de vijfvoudig wereldkampioen. "Hij heeft geen fout gemaakt en verdient de zege."

Ook de 34-jarige Brit was de medewerkers van Mercedes dankbaar. "Dit is een echte teamprestatie. Iedereen in de fabriek heeft non-stop gewerkt en heeft honger naar meer succes."

"Ik ben dankbaar dat ik deel uitmaak van dit team. Opnieuw hebben we tot het einde volle bak kunnen rijden."

Mercedes domineert Formule 1 al vijf jaar

Sinds 2014 is Mercedes dominant in de Formule 1. Het Duitse team veroverde vijf constructeurskampioenschappen op rij en pakte met Hamilton (vier) en de inmiddels gestopte Nico Rosberg (één) ook steeds de wereldtitel bij de coureurs.

In het huidige seizoen hebben Bottas (87 punten) en Hamilton (86) al een ruime voorsprong op Ferrari-coureur Sebastian Vettel (52) en Max Verstappen van Red Bull Racing (51). In het constructeurskampioenschap heeft Mercedes al 74 punten meer dan nummer twee Ferrari.