Max Verstappen berustte zondag in zijn vierde plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Opnieuw zag de coureur van Red Bull dat Mercedes en Ferrari sneller waren.

"Met een vierde plaats ben ik redelijk tevreden, want er zat niet meer in", zei de zichtbaar teleurgestelde Verstappen na de race tegen Ziggo Sport. "Veel meer dan wat punten binnenbrengen, kon ik niet doen."

Voor de derde race op rij eindigde Verstappen op de vierde plaats. Alleen bij de openingsrace in Australië eindigde hij met een derde plek op het podium.

Mercedes pakte in Azerbeidzjan voor de vierde race op rij een één-twee. Ferrari-coureur Sebastien Vettel kwam als derde over de finish en nam de derde plaats in de WK-stand over van Verstappen.

Verstappen kon in goede stint gat met top drie bijna dichten

Op de mediumband zette Verstappen een goede tweede stint neer, maar hij kon de top drie in Azerbeidzjan niet echt bedreigen. "Ik reed het gat aardig dicht, ik heb zeven of acht seconden gewonnen op ze."

Met nog zo'n tien ronden te gaan, ontstond er een virtualsafetycarsituatie, doordat Verstappens teamgenoot Pierre Gasly uitviel met een motorprobleem. "Na de herstart was de temperatuur in de banden te laag. Dan ga je daarna geen risico meer nemen, anders eindig je in de muur", zei de Nederlander.

Over twee weken bij de Grand Prix van Spanje komt Red Bull weer met enkele updates aan de auto, in de hoop het gat met de topteams te verkleinen. "Hopelijk pakt de update goed uit, maar de andere teams zullen hun auto's ook verbeteren", zei Verstappen.