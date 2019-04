Max Verstappen is zondag voor de derde Grand Prix op rij vierde geworden. De race in Azerbeidzjan werd gewonnen door Valtteri Bottas.

De coureur van Mercedes wist teamgenoot Lewis Hamilton nipt voor te blijven op het Baku City Circuit en neemt de leiding in de WK-stand over. Het Duitse team heeft in de eerste vier races van dit jaar steeds de eerste twee plaatsen voor zich opgeëist.

In de geschiedenis van de Formule 1 gebeurde het nooit eerder dat één team zo domineerde aan het begin van een seizoen.

Ferrari-coureur Sebastian Vettel mocht ook mee naar het podium na een ietwat saaie race, waarin de volgorde van de top vier van de kwalificatie ook de uitslag van de race was.

De afwijkende strategie van Charles Leclerc zorgde er nog wel voor dat de race interessant was voor de kijkers. De jonge Ferrari-coureur reed lange tijd aan de leiding, omdat hij pas laat een pitstop maakte. Maar hij kwam uiteindelijk ver achter Verstappen als vijfde over de finish.

De Limburger werd eerder in China en Bahrein al vierde. Alleen bij de openingsrace in Australië pakte hij een podiumplek met een derde plaats. De coureur van Red Bull-Racing zakt naar de vierde plek in de WK-stand, met een punt achterstand op Vettel.

Top tien GP Azerbeidzjan 1. Bottas (Mercedes)

2. Hamilton (Mercedes)

3. Vettel (Ferrari)

4. Verstappen (Red Bull)

5. Leclerc (Ferrari)

6. Pérez (Racing Point)

7. Sainz (McLaren)

8. Norris (McLaren)

9. Stroll (Racing Point)

10. Räikkönen (Alfa Romeo)

Verstappen strijdt in eerste rondes met Pérez

Verstappen had zich zaterdag als vierde gekwalificeerd in Bakoe en kende zoals vaker dit jaar geen geweldige start. Hij werd gepasseerd door Sérgio Pérez en het duurde tot de zesde ronde voordat hij de Mexicaan van Racing Point wist in te halen.

De van pole gestarte Bottas wist met enige moeite zijn teamgenoot Hamilton achter zich te houden en liep vervolgens langzaam maar zeker uit op de rest van het veld.

Leclerc - die na een crash in de kwalificatie als achtste moest beginnen - reed in de openingsfase snel naar voren. In de tiende ronde wist hij met een inhaalactie op het lange rechte stuk de vierde plek van Verstappen over te nemen.

Bottas boekte in Bakoe zijn tweede zege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Leclerc rijdt lange tijd aan leiding

Daarna maakte de top drie - die bestond uit Bottas, Hamilton en Vettel - een pitstop, zodat Leclerc aan de leiding kwam voor Verstappen. De Nederlander liet ook al vroeg zijn bandenwissel uitvoeren en kwam achter teamgenoot Pierre Gasly als zesde de baan op.

De Fransman liet de Nederlander al snel weer voorgaan. Het Red Bull-duo had na achttien rondes al een achterstand van meer dan tien seconden op de auto's van Ferrari en Mercedes.

Verstappen reed een goede stint op de mediumbanden en had lange tijd de snelste rondetijd in handen. Langzaam maar zeker kwam hij dichter bij de vier coureurs voor hem.

Leclerc - die in tegenstelling tot de andere coureurs van de topteams op de mediumband was gestart - reed heel lang door. Met nog zestien rondes te gaan, maakte Leclerc zijn pitstop en kwam hij ver achter Verstappen weer de baan op.

Top van WK-stand 1. Bottas (Mercedes) 87 punten

2. Hamilton (Mercedes) 86 punten

3. Vettel (Ferrari) 52 punten

4. Verstappen (Red Bull) 51 punten

5. Leclerc (Ferrari) 47 punten

6. Pérez (Racing Point) 13 punten

7. Gasly (Red Bull) 13 punten

8. Räikkönen (Alfa Romeo) 13 punten

Gasly valt uit met technisch probleem

Pas in het tweede deel van de race vielen er enkele coureurs uit. Daniel Ricciardo (Renault) en Daniil Kvyat (Toro Rosso) kwamen met elkaar in aanraking, nadat de Australiër rechtdoor was geschoten in een bocht. Beiden moesten opgeven.

Kort daarna viel Romain Grosjean (Haas) uit met een technisch probleem en begaf de Honda-motor van Gasly het, waardoor er een virtualsafetycarsituatie ontstond. In de laatste tien rondes kon Verstappen niet meer op jacht gaan naar de derde plek van Vettel.

Leclerc maakte nog een tweede pitstop om een extra punt voor de snelste rondetijd te vergaren. In de laatste rondes naderde Hamilton de leidende Bottas nog tot op minder dan een seconde, maar ook met behulp van DRS wist de wereldkampioen geen echte inhaalpoging te plaatsen.