Charles Leclerc is boos op zichzelf na zijn crash zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Monegaskische coureur van Ferrari viel al in Q2 uit nadat hij met zijn auto een tikkeltje knullig tegen de vangrail was geknald.

"Ik verdien wat er vandaag is gebeurd. Ik ben heel, heel, verdrietig over wat er is gebeurd. Ik ben stom geweest, zoals ik al over de boordradio zei. Ik zal mijn best doen om hiervan te leren en sterker terug te komen", vertelde hij tegen Motorsport.

"Hopelijk heb ik morgen een goede race. Ik wil niets doms zeggen, maar ik denk dat als we kijken naar de drie trainingen en naar Q1, dat de pole vandaag mogelijk was en ik heb al het potentieel in de prullenbak gegooid."

Leclerc, in de tweede en derde vrije training veruit de snelste en dus de favoriet voor pole, verremde zich in een krappe bocht en belandde in de bandenstapel, op dezelfde plek waar eerder ook Robert Kubica van Williams zijn Waterloo vond.

De huidige nummer vijf in de WK-stand werd nog wel tiende, omdat hij op het moment van de crash al wel een tijd had neergezet die net goed genoeg was om Q3 en daarmee de top tien te halen.

'Je kunt zeker inhalen op dit circuit'

Leclerc maakt ondanks zijn slechte startpositie nog wel volop kans voor een plek op het podium tijdens de race, omdat de wedstrijd in Bakoe de laatste jaren bol staat van het spektakel en de kwalificatie zelden ook de race-uitslag is.

"Je kunt zeker inhalen op dit circuit en daar zal ik morgen op pushen, maar de komende drie of vier uur zal ik mezelf voor het hoofd slaan", wilde hij vlak na de kwalificatie nog even niet aan de race denken.

Valtteri Bottas van Mercedes pakte op de valreep knap pole position, voor teamgenoot Lewis Hamilton en Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel. Max Verstappen van Red Bull Racing moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd). Vorig jaar ging de zege naar Hamilton en viel Verstappen uit na een botsing met zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo, die nu voor Renault rijdt.