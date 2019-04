Max Verstappen was zaterdag niet geheel tevreden met zijn vierde plaats tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing vindt dat hij met iets meer geluk een serieuze aanval had kunnen doen op de pole position van Valtteri Bottas.

Verstappen stond tijdens de afsluitende Q3 enige tijd op de eerste plaats, maar toen hij in de slotfase naar binnen moest, doken Bottas, Lewis Hamilton (tweede) én Sebastian Vettel (derde) mede dankzij het gebruikmaken van de slipstream nog onder zijn tijd.

"De ronde zelf was goed. Ik baalde er alleen van dat we geen slipstream hadden. Ik verloor alleen al tweeënhalf tiende op het rechte stuk. Bottas had in zijn eerste ronde geen slipstream, maar wel in zijn laatste. Dan zie je gelijk het verschil. Het is niet alleen het rechte stuk", zei Verstappen tegen Ziggo Sport.

"Als je achter elkaar rijdt, ook al zit er vijf of zes seconden tussen, dan win je overal gewoon een tiende omdat de auto's zoveel downforce hebben. Het is jammer. Er zat zoveel meer in als we mee hadden kunnen gaan in het treintje. Maar het is zoals het is. We hebben er alles uitgehaald. Er is morgen nog van alles mogelijk in de race."

Top tien kwalificatie in Bakoe 1. Valtteri Bottas - 1.40,495

2. Lewis Hamilton - 1.40,554

3. Sebastian Vettel - 1.40,797

4. Max Verstappen - 1.41,069

5. Sergio Pérez - 1.41,593

6. Daniil Kvyat - 1.41,681

7. Lando Norris - 1.41,886

8. Antonio Giovinazzi - 1.42,424 (start door gridstraf in achterhoede)

9. Kimi Räikkönen - 1.43,068

10. Charles Leclerc - 1.41,995 (in Q2)

Leclerc moet kwalificatie al in Q2 staken

De top tien in de kwalificatie werd gecompleteerd door Sergio Pérez (vijfde), Daniil Kvyat (zesde), Lando Norris (zevende), Antonio Giovinazzi (achtste, start zondag in achterhoede door gridstraf), Kimi Räikkönen (negende) en Charles Leclerc (tiende).

Leclerc, in de tweede en derde vrije training nog de snelste en de favoriet voor pole, moest de kwalificatie in Q2 al staken na een crash. De Monegask van Ferrari verremde zich in een krappe bocht en belandde in de bandenstapel, maar had op dat moment al een tijd neergezet die net goed genoeg was om de top tien te halen.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd). Vorig jaar ging de zege naar Hamilton en viel Verstappen uit na een botsing met zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo, die nu voor Renault rijdt.