Max Verstappen begint de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag vanaf de vierde plek. Mercedes-coureur Valtteri Bottas was in de chaotische kwalificatie de snelste op het Baku City Circuit.

De 21-jarige Verstappen ging op de softs rond in 1.41,069. Lewis Hamilton was met een tijd van 1.40,703 een fractie sneller dan de coureur van Red Bull Racing en leek er met poleposition vandoor te gaan, maar de regerend wereldkampioen werd op de valreep nog verslagen door teamgenoot Bottas.

De Fin van Mercedes klokte een winnende tijd van 1.40,495. Ferrari-coureur Sebastian Vettel dook met 1.40,797 ook nog onder de tijd van Verstappen en mag zondag achter het Mercedes-duo als derde starten in de race.

De top tien in de kwalificatie werd gecompleteerd door Sergio Pérez (vijfde), Daniil Kvyat (zesde), Lando Norris (zevende), Antonio Giovinazzi (achtste, start zondag in achterhoede door gridstraf), Kimi Räikkönen (negende) en Charles Leclerc (tiende).

De 21-jarige Leclerc, in de tweede en derde vrije training nog de snelste en de favoriet voor pole, moest de kwalificatie in Q2 al staken na een crash. De Monegask van Ferrari verremde zich in een krappe bocht en belandde in de bandenstapel, maar had op dat moment al een tijd neergezet die net goed genoeg was om de top tien te halen.

Aan het einde van de eerste kwalificatiesessie was er op precies dezelfde plek al een rode vlag na een crash van Robert Kubica. De Pool van Williams nam de bocht te nauw, raakte de binnenkant van de muur en schoot daardoor aan de rechterkant de bandenstapel in.

Top tien kwalificatie in Bakoe 1. Valtteri Bottas - 1.40,495

2. Lewis Hamilton - 1.40,554

3. Sebastian Vettel - 1.40,797

4. Max Verstappen - 1.41,069

5. Sergio Pérez - 1.41,593

6. Daniil Kvyat - 1.41,681

7. Lando Norris - 1.41,886

8. Antonio Giovinazzi - 1.42,424 (start door gridstraf in achterhoede)

9. Kimi Räikkönen - 1.43,068

10. Charles Leclerc - 1.41,995 (in Q2)

Gasly begint hoe dan ook vanuit pitstraat

Voor Williams was dat een nieuwe tegenvaller nadat George Russell vrijdag tijdens de eerste vrije training over een losliggende putdeksel reed. De training werd gestaakt en Russell kon pas zaterdag in de derde training weer in actie komen.

De 21-jarige Russell viel in de kwalificatie al na de eerste sessie af, net als Nico Hülkenberg (Renault), Romain Grosjean (Haas) en Lance Stroll (Racing Point). Na Q2 viel het doek voor Pierre Gasly (Red Bull), Carlos Sainz (McLaren), Kevin Magnussen (Haas), Alexander Albon (Toro Rosso) en Daniel Ricciardo (Renault).

Voor Gasly stond er in de kwalificatie niet veel op het spel. De teamgenoot van Verstappen bij Red Bull moet zondag sowieso vanuit de pitstraat starten, omdat hij vrijdag aan het einde van de tweede vrije training doorreed terwijl zijn auto gewogen moest worden.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.10 uur (Nederlandse tijd). Vorig jaar ging de zege naar Hamilton en viel Verstappen uit na een botsing met zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo, die nu voor Renault rijdt.

De auto van Leclerc wordt afgevoerd. (Foto: ANP)