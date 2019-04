Max Verstappen heeft zaterdag in de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de derde tijd geklokt. Ferrari-coureur Charles Leclerc was de snelste op het Baku City Circuit.

De 21-jarige Verstappen, die in Azerbeidzjan met een vernieuwde Honda-motor rijdt, klokte zo'n tien minuten voor het einde op de softbanden een tijd van 1.42,852. Daarmee was Verstappen bijna een seconde sneller dan in de tweede vrije training van vrijdag (1.43,793).

Alleen Leclerc en zijn teamgenoot bij Ferrari Sebastian Vettel toonden zich in de derde training sneller dan de Nederlander van Red Bull Racing (respectievelijk 1.41,604 en 1.41,802). Leclerc was in de tweede training ook al de snelste.

De top vijf werd zaterdag gecompleteerd door Mercedes-coureur Valtteri Bottas (vierde in 1.43,064) en zijn teamgenoot Lewis Hamilton (vijfde in 1.43,176), die er beiden niet in slaagden om onder 1 minuut en 43 seconden te duiken.

De coureurs beleefden een overwegend probleemloze training na een chaotische eerste dag van het Grand Prix-weekend. De eerste training in Bakoe werd vrijdag gestaakt nadat Williams-coureur George Russell over een losliggend putdeksel was gereden.

Gasly langzaamste in derde training

Russell beschadigde de onderkant van zijn auto en aangezien Williams geen tweede chassis bij zich had, moest de Brit de tweede training laten schieten. In de derde training klokte hij de voorlaatste tijd.

Verstappens teamgenoot bij Red Bull Pierre Gasly was de langzaamste coureur in de derde training, al richtte de Fransman zich niet op snelle tijden. Hij moet zondag in de race hoe dan ook vanuit de pitstraat starten, omdat hij vrijdag aan het einde van de tweede training doorreed terwijl zijn auto gewogen moest worden.

Het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan wordt zaterdag om 15.00 uur vervolgd met de kwalificatie. De vierde race van het Formule 1-seizoen staat zondag om 14.10 uur op het programma.

De Grand Prix van Azerbeidzjan werd in 2018 gewonnen door Hamilton, terwijl ook Kimi Räikkönen en Sergio Pérez op het podium eindigden. Verstappen viel vorig jaar uit na een botsing met zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo.