GP Azerbeidzjan ·

Vettel is teleurgesteld met zijn derde startplek. Ferrari was dit hele weekend verreweg de snelste, maar ziet Mercedes een één-twee pakken. "Ze waren gewoon sneller. De baan werd koeler, dus het was lastig de juiste balans te vinden. Uiteindelijk was het een goede ronde, maar ik had niet de slipstream die anderen wel hadden. We hadden met het hele team op een betere sessie gehoopt, dat geldt uiteraard ook voor Leclerc."