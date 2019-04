Max Verstappen maakt zich er niet al te druk om dat hij vrijdag op een chaotisch verlopen eerste racedag in Azerbeidzjan aardig wat achterstand had op het Ferrari-duo Charles Leclerc en Sebastian Vettel.

"Ik denk dat we er niet al te slecht voor staan", zei Verstappen na de tweede vrije training tegen Motorsport.com. "Soms zit je er aan het begin van het weekend gelijk goed bij en soms is het niet meteen fantastisch."

"We hebben nog wat werk te doen, maar het is ook niet zo dat vandaag een drama was. We moeten gewoon nog een beetje finetunen en hopelijk zitten we er dan morgen bij het ingaan van de kwalificatie min of meer bij."

Verstappen eindigde als vierde in de tweede vrije training op het Baku City Circuit. Het gat met de nummer één Leclerc was bijna een seconde, terwijl Vettel een kleine zes tienden sneller was dan de Nederlander. WK-leider Lewis Hamilton, die de derde tijd klokte, was ongeveer een kwart tel sneller.

"We missen natuurlijk nog wel wat rondetijd, maar ik maak me geen al grote zorgen over het verschil", stelde Verstappen. "De balans van mijn auto was prima."

'Gelukkig hebben we nog veel gereden'

De teams konden vrijdag maar informatie halen uit één sessie, omdat de eerste vrije training al snel gestaakt werd nadat Williams-coureur George Russell de onderkant van zijn auto kapot had gereden op een losliggend putdeksel.

"Dat was voor het verloop van de dag natuurlijk niet ideaal, maar ook geen enorm drama. De tweede training is toch het belangrijkst", aldus Verstappen tegen De Telegraaf.

"De baan was erg glad, dus dan is het lastig om de balans te vinden. Gelukkig hebben we best veel gereden."

Het Grand Prix-weekeinde in Azerbeidzjan gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie (15.00 uur), waarna de race zondag om 14.10 uur wordt afgewerkt.