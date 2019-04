Teambaas Claire Williams van Williams is woedend op autosportbond FIA. Ze begrijpt niet hoe het vrijdag kon gebeuren dat George Russell tijdens de voortijdig gestaakte Grand Prix van Azerbeidzjan uitviel door een losliggend putdeksel.

"We hebben heel veel schade. Op de tv heeft iedereen kunnen zien dat er een flinke scheur zit in de vloer van de auto", zei 42-jarige Williams tegen de BBC.

"Het circuit moet er voor zorgen dat de putdeksels goed zijn afgedekt. Dit is onacceptabel. Dit is niet hoe Formule 1-circuits gebouwd moeten zijn."

Russell reed tijdens de eerste vrije training de onderkant van zijn auto kapot toen hij na ongeveer twintig minuten over het losliggende putdeksel reed, waardoor de brokstukken in het rond vlogen op het stratencircuit in Bakoe.

De FIA maakte vrijwel gelijk een einde aan de sessie, omdat ze eerst de overige putdeksels - volgens Renault in totaal zo'n driehonderd - op het circuit wilden controleren.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om beelden van het incident met het putdeksel te zien.

Doorgang tweede vrije training onzeker

Doordat de stewards eerst alle putdeksels moeten checken, is het nog maar de vraag of de tweede vrije training, die om 15.00 uur Nederlandse tijd zou moeten beginnen, van start kan gaan.

Mocht die gewoon doorgang vinden, dan is Russell er sowieso niet bij. Williams heeft geen tweede chassis bij zich en moet die dus eerst laten invliegen, waardoor de Brit zaterdag pas weer in actie kan komen tijdens de derde vrije training.

"Mijn hele lichaam werd door elkaar geschud. De motor zette zichzelf vervolgens uit. De vloer is volledig kapot en mogelijk is het chassis ook onherstelbaar beschadigd. Het gaat oké met me, ook al voel ik me op dit moment nog niet helemaal fit", vertelde hij.

Er was slechts één andere coureur op het circuit geweest voorafgaande aan het incident. Charles Leclerc had in zijn Ferrari al een ronde op tijd gereden en was met zijn wiel over het bewuste putdeksel gereden. Mogelijk raakte de ronde ijzeren plaat daardoor al iets ontwricht.

George Russell kan amper geloven wat hem is overkomen. (Foto: Pro Shots)