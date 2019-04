De eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan is vrijdag al snel gestaakt. De sessie werd afgebroken omdat Williams-coureur George Russell de onderkant van zijn auto kapot had gereden op een losliggend putdeksel.

Russell kwam na ongeveer twintig minuten in aanraking met het putdeksel, waarna de brokstukken in het rond vlogen op het stratencircuit van Bakoe.

Baanpersoneel veegde met bezems snel de troep weg van het asfalt, maar het putdeksel was een groter probleem. Die lag niet vast in het wegdek en werd door de hoge snelheid van de passerende Williams omhoog gezogen.

"Ik kreeg een geweldige schok door mijn lichaam. De motor viel meteen uit en de vloer van de auto was compleet verwoest", zei de verbouwereerde Russell over het incident met de putdeksel.

Overigens verliep het afvoeren van de flink beschadigde auto van Russell ook niet probleemloos. De takelwagen ramde een loopbrug en bracht daar ook schade aan.

De monteurs van Williams slepen de auto van George Russell naar de pitbox. (Foto: Pro Shots)

Doorgaan tweede vrije training onzeker

Autosportbond FIA maakte vervolgens een einde aan de eerste vrije training, omdat ze eerst de overige putdeksels - volgens Renault in totaal zo'n driehonderd - op het circuit wilden controleren.

Doordat de stewards eerst alle putdeksels moeten checken, is het nog maar de vraag of de tweede vrije training, die om 15.00 uur Nederlandse tijd zou moeten beginnen, van start kan gaan.

Er was slechts één andere coureur op het circuit geweest voorafgaande aan het incident. Charles Leclerc had in zijn Ferrari al een ronde op tijd gereden en was met zijn wiel over het bewuste putdeksel gereden. Mogelijk raakte de ronde ijzeren plaat daardoor al iets ontwricht.

Mocht de tweede vrije training gewoon doorgang vinden, dan zal het een drukke sessie worden, omdat zo'n beetje alle coureurs nog de juiste afstelling van hun auto's zoeken. Max Verstappen zal vooral benieuwd zijn hoe zijn auto van Red Bull Racing presteert met de vernieuwde Honda-motor.