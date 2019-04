GP Azerbeidzjan ·

(2/2) Volgens Verstappen is het geen ramp dat de eerste sessie in het water is gevallen. "We hebben minder informatie, maar het zou een stuk vervelender zijn geweest als dit in de tweede training was gebeurd. We kunnen straks nog steeds een longrun doen, waardoor we alsnog een aardig beeld krijgen van wat er op zondag gaat gebeuren."