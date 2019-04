Max Verstappen zit er niet erg mee dat hij in 2019 voorlopig weinig aan zijn teamgenoot Pierre Gasly heeft bij Red Bull Racing. De van Toro Rosso overgekomen Fransman stelt tot nu toe teleur in dienst van het Oostenrijkse team.

De 23-jarige Gasly kwam in de eerste drie races niet verder dan een elfde, achtste en zesde plaats. Hij is vooral met zichzelf bezig, waardoor Verstappen weinig heeft aan de data die zijn nieuwe teamgenoot verzamelt.

"Ik ben meer op mezelf aangewezen. Dat vind ik op zich wel fijn", zegt Verstappen vrijdag in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan tegen De Telegraaf. De Limburger vergelijkt de situatie met vorig jaar, toen Daniel Ricciardo zijn teamgenoot was.

"Op een gegeven moment was ik in de kwalificaties gemiddeld gezien wel drie tienden sneller dan Daniel. Ook toen ging ik me steeds meer op mezelf concentreren. Dat is fijn, want ik moet het uiteindelijk ook zelf doen natuurlijk. Ik heb niemand naast me nodig om hard te gaan. Dat heb ik nooit gehad. Dus nu ook niet."

Verstappen kent een redelijke start van het seizoen, al blijkt Red Bull nog altijd achter te liggen op concurrenten Mercedes en Ferrari. De Limburger werd derde in Australië en vierde in Bahrein en China.

'Je moet wakker zijn in Bakoe'

Verstappen kijkt uit naar de race van zondag in Azerbeidzjan en vindt het stratencircuit in Bakoe uitdagend. "Ja, je moet hier wel wakker zijn", aldus de 21-jarige Limburger.

"Het is fijner als je je comfortabel voelt dan wanneer je de limiet niet echt kent. Ik heb nog nooit in een auto gezeten waarvan ik dacht: hier kan ik helemaal niks mee, dus ik vind het lastig om in te schatten."

Motorleverancier Honda komt dit weekend met een update van de Red Bull-motor, waardoor de krachtbron meer vermogen heeft. Het team van Verstappen hoopt daarmee dichter bij Mercedes en Ferrari te zitten.

De eerste vrije training op het Baku City Circuit begint vrijdag om 11.00 uur. De tweede training is om 15.00 uur. Een dag later vindt om 12.00 uur de derde training plaats, waarna de kwalificatie om 15.00 uur begint. Zondag begint de race om 14.10 uur.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een video waarin Max Verstappen en teamgenoot Pierre Gasly hun ervaringen met de stad Bakoe bespreken.