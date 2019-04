Sebastian Vettel heeft donderdag in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan de teamorders van Ferrari in de eerste drie races van het Formule 1-seizoen verdedigd.

"We proberen vanzelfsprekend om als team zoveel mogelijk punten te scoren, dat is onze eerste prioriteit", zei Vettel op een persmoment in Bakoe. "Het lijkt me normaal dat we er alles aan doen om zo goed mogelijk te presteren en ik denk dat we allemaal hetzelfde voor ogen hebben."

De leiding van Ferrari heeft dit jaar in alle drie de races een teamorder uitgedeeld die in het nadeel van Charles Leclerc en in het voordeel van Vettel was. In Australië en Bahrein moest de 21-jarige Leclerc achter zijn tien jaar oudere teamgenoot blijven en twee weken geleden in China kreeg de jonge Monegask orders om Vettel voorbij te laten.

De tactische keuzes hebben het Italiaanse team nog niet veel opgeleverd, want Vettel staat slechts vierde in de WK-stand, terwijl Leclerc de nummer vijf is. Het verschil met leider Lewis Hamilton is al respectievelijk 31 en 32 punten, waardoor er flink wat kritiek op Ferrari is.

"Ik begrijp dat mensen praten over de beslissingen die we genomen hebben en er een mening over hebben", aldus Vettel, die als viervoudig wereldkampioen geldt als de kopman van Ferrari.

"Ik had in China het idee dat ik in de eerste stint sneller was dan Charles, maar het heeft uiteindelijk niet goed voor ons uitgepakt, dat is duidelijk. Maar het is makkelijk om na een race teamorders te bekritiseren."

Charles Leclerc. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben erg kalm'

Volgens Vettel is het intern bij Ferrari een stuk rustiger dan alle kritiek doet vermoeden. "Er is vooral externe ruis en die is moeilijk te controleren", stelde de Duitser. "Het is zaak om die ruis niet te laten doordringen tot in het team. Ik heb de indruk dat dat tot nu toe gelukt is. Ik ben erg kalm."

Leclerc wilde donderdag niet speculeren of hij de komende races weer te maken zal krijgen met teamorders. "Dat is een vraag voor Mattia (teambaas Mattia Binotto, red.). Hij neemt die beslissingen, ik niet. Er zullen natuurlijk altijd teamorders zijn in de Formule 1. Het hangt af van de situatie, soms zal ik ze accepteren."

De Monegask liet tijdens de race in China, waarin hij als vijfde eindigde, duidelijk merken dat hij gefrustreerd was door de teamorder om ingehaald te worden door Vettel. "Het is voor elke coureur frustrerend als hem verteld wordt dat hij iemand anders voorbij moet laten gaan", zei hij donderdag.

"Maar aan de andere kant begrijp ik het ook wel een beetje. Sebastian zit in zijn vijfde jaar bij dit team en heeft vier wereldtitels achter zijn naam staan, terwijl ik pas bezig ben aan mijn tweede jaar in de Formule 1. Ik moet nog heel veel bewijzen. Als ik blijf doen wat ik aan het doen ben en mezelf steeds verbeter, zullen de verhoudingen hopelijk snel veranderen."

De eerste vrije training op het Baku City Circuit begint vrijdag om 11.00 uur. De tweede training is om 15.00 uur. Een dag later vindt om 12.00 uur de derde training plaats, waarna de kwalificatie om 15.00 uur begint. Zondag begint de race om 14.10 uur.