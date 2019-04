Max Verstappen is zeer tevreden dat Honda dit weekend bij de Grand Prix van Azerbeidzjan al met een update van zijn motor komt.

"Ik ben heel blij met het feit dat ze heel hard blijven pushen om met updates te komen", aldus Verstappen donderdag tegen Motorsport.com. "Dat is alleen maar goed."

Honda maakte woensdag bekend dat Red Bull Racing en Toro Rosso in Bakoe de beschikking krijgen over de nieuwe Spec 2-versie van de krachtbron. "Het is vooral om de betrouwbaarheid", stelt Verstappen. "Het zal een beetje beter worden wat betreft de prestaties, maar dat zal geen gigantisch verschil zijn."

Het nadeel is dat een coureur in het hele Formule 1-seizoen maar drie motoren mag gebruiken. Bij een vierde volgt een straf. De GP van Azerbeidzjan is pas de vierde van in totaal 21 races dit seizoen. Hij mag de oude motor wel nog gewoon blijven gebruiken.

Verstappen maakt zich niet druk om eventuele straffen later in het jaar. "Ik denk dat ik vorig jaar wel heb laten zien dat ik nog steeds op het podium kan eindigen als ik achteraan start. Ik denk dus niet dat het een groot probleem is."

"Ik ben vooral blij als we aan het einde van het seizoen kunnen zeggen dat we het gat met Mercedes en Ferrari hebben gedicht met het vermogen. En als dat betekent dat we een paar motoren meer nodig hebben, dan is dat prima."

'Honda blijft hard werken'

Verstappen staat na de eerste drie races derde in de WK-stand met 39 punten. Het Mercedes-duo Lewis Hamilton (eerste met 68 punten) en Valtteri Bottas (tweede met 62 punten) domineert voorlopig in de Formule 1.

"Het kan natuurlijk altijd beter", zegt Verstappen. "Daarom blijft Honda er hard aan werken om de motor nog beter te maken. Hopelijk kunnen we langer met deze motor doen dan met de eerste, die we overigens nog steeds kunnen gebruiken omdat er op zich niets mis mee is."

De Limburger viel de afgelopen twee jaar uit in de GP van Azerbeidzjan. In 2016 eindigde hij als achtste.

De eerste vrije training op het Baku City Circuit begint vrijdag om 11.00 uur. De tweede training is om 15.00 uur. Een dag later vindt om 12.00 uur de derde training plaats, waarna de kwalificatie om 15.00 uur begint. Zondag begint de race om 14.10 uur.