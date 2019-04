Antonio Giovinazzi zal zondag in de Grand Prix van Azerbeidzjan in de achterhoede starten. De coureur van Alfa Romeo krijgt een gridstraf van tien plaatsen, omdat er opnieuw een onderdeel van zijn auto wordt vervangen.

De 25-jarige Italiaan moet het elektronische controlesysteem laten vervangen. Het is voor hem al de derde keer dit jaar dat er aan zijn wagen moet worden gesleuteld, terwijl dat in een seizoen slechts twee keer is toegestaan.

Ook zijn teamgenoot bij Alfa Romeo Kimi Räikkönen krijgt een update van het elektronische controlesysteem, maar voor de 39-jarige Fin wordt het pas de tweede keer dit seizoen. Hij krijgt dus pas bij de volgende keer een gridstraf.

Ferrari en Haas maakten in de Grand Prix van China al gebruik van het nieuwe controlesysteem. Klantenteam Alfa Romeo koos er niet voor om de update door te voeren, omdat de release pas vlak voor het Grand Prix-weekend beschikbaar was.

Giovinazzi eerste coureur met gridstraf

Dat kwam het Zwitserse team duur te staan, want Giovinazzi viel in de kwalificatie voor de race in China uitgerekend uit met een probleem aan het elektronische controlesysteem. Hij startte de race in de achterhoede en finishte uiteindelijk als vijftiende.

Giovinazzi is de eerste coureur die dit seizoen een gridstraf krijgt. Er staan ondertussen net als Räikkönen wel veel coureurs op scherp, onder wie Toro Rosso-coureurs Daniil Kvyat en Alexander Albon.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 14.10 uur. De eerste twee vrije trainingen worden op vrijdag verreden en de derde training en de kwalificatie voor de vierde race van het Formule 1-seizoen staan zaterdag op het programma.