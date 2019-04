De geplande Formule 1-race in de straten van Miami staat op losse schroeven. Er is vanuit het bedrijfsleven veel protest tegen het plan, terwijl ook omwonenden een stratenrace in de Amerikaanse kustplaats niet zien zitten.

Formule 1-eigenaar Liberty Media is al enige tijd bezig om een race in Miami te organiseren. In mei 2018 lag er een principeakkoord voor een Grand Prix in 2019, maar de betrokken partijen hadden meer tijd nodig om het plan af te ronden.

Nu lijkt ook een stratenrace in 2020 van de baan. Een groot deel van de mensen die werken en wonen bij Bayfront Park en Biscayne Bouvelard - het havengebied waar de Grand Prix moet worden gehouden - is tegenstander van een Formule 1-race. De stemmingsprocedure in het stadhuis werd vorige maand opnieuw uitgesteld.

Een tweede Grand Prix in de Verenigde Staten is overigens niet van de baan, want de betrokken instanties onderzoeken nu de mogelijkheid om de race naar Miami Gardens bij het Hard Rock Stadium te verplaatsen.

Het Hard Rock Stadium ligt ten noorden van het centrum van Miami en is het stadion van American football-club Miami Dolphins. Sinds dit jaar is het ook de locatie voor het grote ATP- en WTA-toernooi van Miami.

Dit was het plan voor het stratencircuit in Miami

'We willen iets geweldigs doen in Miami'

Promoter Tom Garfinkel, vicevoorzitter van de Miami Dolphins en het Hard Rock Stadium, denkt dat die locatie haalbaarder is dan een stratenrace in het havengebied.

"We willen iets geweldigs doen voor Miami", zegt Garfinkel in gesprek met Miami Herald. "Toen we eindelijk het rapport ontvingen waarin stond wat er allemaal voor nodig is om elk jaar een stratencircuit te bouwen rond Biscayne Bouvelard, moesten we erkennen dat het doel niet haalbaar is."

"Als we de Formule 1-race naar het gebied verplaatsen waar het Hard Rock Stadium staat, kunnen we een circuit van wereldklasse bouwen zonder dat we de bestaande infrastructuur belasten. Daar zijn bovendien voorzieningen die ervoor zorgen dat we iedereen op een geweldige manier kunnen ontvangen."