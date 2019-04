Max Verstappen start komend weekend bij de Grand Prix van Azerbeidzjan met een verbeterde versie van de Honda-motor. De auto's van Red Bull Racing en Toro Rosso worden uitgerust met de nieuwe Spec 2-versie van de krachtbron, zo maakte Honda woensdag bekend.

Ook Verstappens teamgenoot Pierre Gasly en Toro Rosso-coureurs Daniil Kvyat en Alexander Albon beschikken daardoor over een verbeterde motor in Bakoe.

"De belangrijkste voordelen van de Spec 2 zijn een verbeterde bestendigheid, levensduur en betrouwbaarheid. Ook biedt de motor iets betere prestaties", aldus technisch directeur Toyoharu Tanabe van Honda F1.

Een van de redenen om de motor nu te upgraden, was volgens Honda een probleem met de kwaliteit van de motor, dat aan het licht kwam tijdens een vrije training voor de Grand Prix van China.

Toro Rosso-coureur Kvyat kende daardoor problemen tijdens de eerste vrije training en Albon crashte in de laatste sessie. Daarop besloot Toro Rosso om een nieuwe motor in beide auto's te zetten.

Toro Rosso-coureurs dicht bij gridstraf

De update brengt Kvyat en Albon dicht bij een gridstraf. Omdat ze in China al van krachtbron wisselden, stappen ze in Bakoe al over op de derde motor. Volgens de regels mag een coureur slechts drie motoren per seizoen gebruiken.

Red Bull kent met één podiumplek in de eerste drie races - Max Verstappen werd derde in Australië - een redelijk begin van het seizoen. Net als in de voorgaande jaren zijn Mercedes en Ferrari sneller dan het team van Christian Horner.

Toro Rosso wist met Albon (negende in Bahrein en tiende in China) en Kvyat (tiende in Australië) drie keer in de top tien te eindigen bij de eerste drie Grands Prix van het seizoen.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan begint vrijdag om 11.00 uur. De tweede training is om 15.00 uur. Een dag later vindt om 12.00 uur de derde training plaats, waarna de kwalificatie om 15.00 uur begint. Zondag begint de race om 14.10 uur.