In Azerbeidzjan wordt komend weekend de vierde Grand Prix van het jaar verreden. Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde beantwoordt vijf vragen over de race op het Baku City Circuit.

Max Verstappen eindigde bij de laatste twee races als vierde, lukt het hem in Bakoe weer om een podiumplaats te pakken?

"Ja, dat denk ik wel. Dat hangt ook af van de auto. De Honda-motor heeft een upgrade gekregen en dat is belangrijk op dit circuit met een heel lang recht stuk."

"Red Bull Racing zal ook enkele updates moeten doen aan het chassis, vooral aan de achterkant van de wagen. Zeker op een half stratencircuit als in Bakoe moet de aerodynamica ook goed zijn."

Max Verstappen in Azerbeidzjan 2016 - Red Bull: achtste

2017 - Red Bull: uitgevallen

2018 - Red Bull: uitgevallen

Verstappen kwam in Bakoe nooit verder dan een achtste plek, mede door de veelbesproken crash met teamgenoot Daniel Ricciardo vorig jaar. Ligt dit circuit hem niet?

"Vorig jaar ging het lange tijd best oké, hij lag op de vierde plek toen hij werd aangereden door Ricciardo. En in 2017 had hij pech dat de motor het al heel snel begaf."

"Toch zijn stratencircuits nog niet helemaal het ding van Verstappen. Soms is hij daar wel goed en soms niet. Maar dit jaar haalt hij tot dusver elke race het maximale uit de auto. "

"Kijk maar naar het verschil met zijn teamgenoot Pierre Gasly, dan weet je dat Verstappen heel goed bezig is. Daarom denk ik dat hij het in Bakoe ook goed gaat doen."

Max Verstappen verdedigde vorig jaar erg fel ten opzichte van teamgenoot Daniel Ricciardo, die bij hem achterop knalde. Beide Red Bull-coureurs vielen uit. (Foto: ANP)

Mercedes pakte in de eerste drie races van 2019 steeds een één-twee. Gaan de 'Silver Arrows' ook komend weekend domineren?

"Mercedes heeft het dit seizoen weer heel goed voor elkaar met de motor en de auto, ze zijn favoriet om opnieuw wereldkampioen te worden. Bij twee races hebben ze optimaal gepresteerd en in Bahrein hadden ze mazzel dat Charles Leclerc in winnende positie een technisch probleem kreeg met zijn Ferrari."

"Leclerc heeft het hier vorig jaar al heel goed gedaan, toen hij zesde werd in de Sauber. Een jaar eerder won hij in Bakoe de Formule 2-race. Daarom denk ik dat hij nu gaat winnen, voor Hamilton en Verstappen. Ferrari zit niet stil en ze zullen met een paar updates komen in Bakoe. Hopelijk pakt dat goed uit voor ze."

Starttrijden GP Azerbeidzjan Eerste vrije training: Vrijdag 11.00 uur

Tweede vrije training: Vrijdag 15.00 uur

Derde vrije training: Zaterdag 12.00 uur

Kwalificatie: Zaterdag 15.00 uur

Race: Zondag 14.10 uur

De afgelopen drie jaar stonden er met Sérgio Pérez (twee keer) en Lance Stroll coureurs van kleinere teams op het podium. Hoe kan dat?

"Het zijn altijd leuke races in Azerbeidzjan en het is een circuit waar vaak gekke dingen gebeuren. Bijvoorbeeld twee jaar geleden toen Hamilton achter de safety car een braketest gaf aan Sebastian Vettel, die hem vervolgens van de zijkant aanreed."

"Wat Pérez betreft: dit is gewoon een circuit dat hem heel erg ligt. Elke coureur heeft dat wel met een bepaalde baan. Zo is Valtteri Bottas altijd goed in Rusland. Pérez heeft dat met Azerbeidzjan, hij heeft gewoon twee keer het podium gehaald met een auto die helemaal niet podiumwaardig is."

Winnaars GP Azerbeidzjan 2018: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2017: Daniel Ricciardo (Australië/Red Bull Racing)

2016*: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

* = In 2016 heette de race in Bakoe nog Grand Prix van Europa.

Dit circuit heeft een recht stuk van 2,2 kilometer maar ook enkele krappe en trage bochten bij het kasteel. Hoe is deze baan voor de coureurs?

"Ik heb er nooit zelf geracet, maar ik ken het natuurlijk wel van de simulator. Het is een heel uitdagend circuit, omdat de muren heel dichtbij zijn. Elk foutje kan fataal zijn."

"Maar het is wel een baan waar je constant op de limiet moet rijden. Inhalen is op veel plekken mogelijk."