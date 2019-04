Ferrari voert enkele aanpassingen aan de auto door voor de Grand Prix van Azerbeidzjan van komend weekend. Het Italiaanse team hoopt zich daarmee te herstellen van de zwakke seizoensstart.

"We komen met enkele updates naar Bakoe, als eerste stap in de ontwikkeling van de SF90", zegt teambaas Mattia Binotto op de website van de Formule 1. "Na drie races die niet verliepen zoals we wilden, is deze Grand Prix een belangrijk moment voor ons."

Ferrari kwam dit seizoen niet verder dan derde plaatsen voor Charles Leclerc (in Bahrein) en Sebastian Vettel (in China). Mercedes zette in de eerste drie races steeds een één-twee neer, iets dat 27 jaar geleden voor het laatst werd gepresteerd door één team.

Met een achterstand van 57 punten in de WK-stand voor constructeurs moet Ferrari nu al een groot verschil zien goed te maken. "We hebben ons erg goed voorbereid op de race in Bakoe. Alle data zijn geanalyseerd en we hebben goed gekeken naar de plekken waar we de auto konden verbeteren", vertelt Binotto.

Bij de testweken in Barcelona maakte Ferrari nog een uitstekende indruk. (Foto: Pro Shots)

Bandenslijtage is in Bakoe vrij laag

Het circuit in Bakoe vraagt om een speciale aanpak in de afstelling van de auto, omdat het een van de langste rechte stukken in de Formule 1 heeft, maar ook enkele smalle en trage bochten.

Binotto: "We moeten de set-up van de auto en de motor aanpassen aan de karakteristieken van dit circuit. Vooral het lange rechte stuk vraagt om een sterke motor."

Bandenslijtage speelt in Bakoe een veel minder grote rol dan op de meeste circuits. Met name in Australië en China maakte Ferrari op dit vlak geen geweldige indruk.

"Het asfalt in Bakoe is erg vlak, waardoor de bandenslijtage vrij beperkt is. Maar doordat de banden minder energie genereren, zal het lastig worden om ze op de juiste temperatuur te krijgen", analyseert Binotto.

De Grand Prix van Azerbeidzjan werd vorig jaar gewonnen door Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De editie van 2019 begint zondag om 14.10 uur Nederlandse tijd.