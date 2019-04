Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is tevreden over de eerste races met de Honda-motor en vindt dat het team van Max Verstappen pas aan het einde van het Formule 1-seizoen beoordeeld kan worden.

In aanloop naar het seizoen én tijdens de eerste weken schiep vooral topadviseur Helmut Marko hoge verwachtingen. De Oostenrijker zei onder meer dat het doel is om meer races te winnen dan vorig jaar, toen de Renault-motor tot vier zeges leidde.

"Helmut heeft graag een optimistische kijk op de zaak, maar we zijn pas drie races onderweg. Als team hebben we ons nooit een aantal overwinningen ten doel gesteld. We willen vooral het gat met de top dichten", zegt Horner maandag tegen Motorsport.com.

De Brit vindt het zinloos om Red Bull na iedere race langs een meetlat te leggen. "Ferrari was de snelste in Bahrein en Mercedes was de snelste in China en natuurlijk werkt iedereen zo hard mogelijk om dat gat te dichten", zegt hij.

"Het is een misvatting en tijdverspilling om per race doelen te stellen, zo is in het verleden wel gebleken. Ik heb me altijd gericht op de kortste weg om tot de snelste auto te komen en dat verschilt per race."

'Verstappen heeft drie sterke races gereden'

Red Bull kent met één podiumplek in de eerste drie races - Max Verstappen werd derde in Australië - een wat teleurstellend begin van het seizoen. Net als in de voorgaande jaren zijn Mercedes en Ferrari sneller dan het team van Horner.

Toch houdt de teambaas de moed erin. Vooral de prestaties van Verstappen, die naast zijn derde plek in Australië twee keer vierde werd, bieden hem houvast.

"Max heeft drie sterke races gereden en had pech dat hij in Bahrein niet op het podium stond. Het gaat er op dit moment vooral om dat we zoveel mogelijk punten pakken", aldus Horner.

"Het gat met de topteams is nog steeds niet heel groot en Max staat nog altijd boven beide Ferrari's in de WK-stand. Er is nog een lange weg te gaan, dus het is nu vooral belangrijk dat we niet te veel terrein prijsgeven."

Mercedes-rijders Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn de nummers één en twee in de WK-stand. Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan.