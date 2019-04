Max Verstappen denkt dat hij met de nieuwe combinatie Red Bull Racing-Honda het maximale gehaald heeft uit de eerste drie races van het Formule 1-seizoen. De Nederlander hoopt in het tweede deel van het jaar bij elke Grand Prix mee te kunnen doen om de winst.

"Laten we hopen dat we vanaf het midden van het seizoen niet meer hoeven te zeggen dat we alleen maar kunnen winnen op circuits waar er bijna geen rechte stukken zijn", zegt Verstappen tegen Motorsport.com.

De 21-jarige Limburger staat na drie races op de derde plek in de WK-stand, na een derde plek in Australië en vierde plekken in Bahrein en China.

Bij die eerste Grands Prix was het duidelijk dat Red Bull, dat is overgestapt van Renault- naar Honda-motoren, nog wat snelheid mist ten opzichte van de andere topteams Mercedes en Ferrari. Mercedes is tot nu toe dominant met drie één-tweetjes, terwijl Ferrari voorlopig de beste motor lijkt te hebben.

"We verliezen nog steeds tijd op de rechte stukken, dat is gewoon zo", aldus Verstappen. "Zeker ten opzichte van Ferrari, die hebben weer wat gevonden dit jaar waarvan niemand weet hoe dat komt. Ze hebben gewoon hun huiswerk goed gedaan. Wij moeten zorgen dat we daar weer dichterbij komen. Van beide kanten; met de motor en met de auto."

'Tot nu toe heel tevreden met Honda'

Verstappen is desondanks meer dan content over de eerste drie races van de samenwerking Red Bull-Honda. "Ik denk dat we over het algemeen tevreden kunnen zijn, het was niet realistisch om te verwachten we meteen mee konden doen om de overwinning met een nieuwe partner."

"Ik ben tot nu toe heel tevreden met Honda. De motor houdt het ontzettend goed. Natuurlijk, het vermogen kan altijd beter, dat wisten we ook. Maar ze zijn heel hard aan het werk om dat beter voor elkaar te krijgen."

Verstappen ziet ook dat het chassis van Red Bull nog verbeterd moet worden. Het Oostenrijkse team staat erom bekend dat het de auto tijdens het seizoen altijd nog sterk weet te verbeteren.

"We kunnen nog wel wat meer downforce en een constantere balans vinden in de races. Voorlopig moeten we maximaliseren met wat we hebben en dat hebben we tot nu toe uitstekend gedaan. Of ik mee kan doen om de wereldtitel? We moeten zorgen dat we heel snel goede updates van de auto en de motor krijgen, dan is alles nog mogelijk."

De vierde Grand Prix van het seizoen vindt volgende week zondag plaats in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Het stratencircuit heeft het langste rechte stuk (2,2 kilometer) op de Formule 1-kalender.