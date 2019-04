Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft samen met Max en Jos Verstappen gelachen om de verhalen in Duitse media dat hij de laatste maanden herhaaldelijk met de Red Bull-coureur gebeld zou hebben om hem te verleiden tot een overstap naar Mercedes.

"Ik heb het nummer van Max niet eens en ik heb hem dan ook nog nooit gebeld", aldus de 47-jarige Oostenrijker woensdag tegen Motorsport.com.

"Jos ken ik al heel lang en beschouw ik als een vriend. Met hem praat ik over onze kleine kinderen en de karts waarin we ze gaan laten rijden. We praten niet over Max of zijn contract. Dat heeft een goede reden, want Max is Red Bull trouw."

Verstappen zei in de aanloop naar de Grand Prix van China, waarin hij als vierde finishte, dat hij de verhalen erg grappig vond. "Ik spreek Toto nooit", zei de 21-jarige Limburger toen.

Hij heeft nog een contract bij Red Bull tot en met 2020. In de verbintenis zou een ontsnappingsclausule opgenomen zijn, voor als de Red Bull-auto dit seizoen tegenvallend presteert. Verstappen wilde daar in China niet op ingaan. "Ik kan niet over mijn contract praten, dat doe ik nooit."

'Wij zijn niet met andere coureurs bezig'

Wolff zegt niet op zoek te zijn naar vervangers van de huidige Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (dit seizoen winnaar in Bahrein en China) en Valtteri Bottas (winnaar in Australië). Hamilton ligt vast tot en met 2020 en Mercedes heeft ook de optie om het contract van Bottas tot en met volgend seizoen te verlengen.

"Wij zijn niet met andere coureurs bezig voor de korte termijn. Voor na 2020 gaan we eerst praten met Lewis en Valtteri", besluit Wolff, die Hamilton en Bottas zondag als respectievelijk eerste en tweede zag eindigen in de Grand Prix van China.

Het Formule 1-seizoen wordt op 28 april vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan, de vierde race op de kalender.