De eigenaren van de Formule 1 zien graag een tweede Grand Prix in China verschijnen. Er wordt deze week gesproken met officials uit zes steden over de komst van een mogelijke race op een stratencircuit.

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft al vaker laten weten graag een tweede race in China erbij te hebben, naast de huidige Grand Prix in Sjanghai. Die race werd afgelopen weekend gewonnen door Lewis Hamilton.

Sean Bratches, de commerciële baas van de Formule 1, noemt een extra race op een stratencircuit ideaal. Met name Peking wordt genoemd als eventuele organisator.

"We zijn zeer geïnteresseerd in een race op een stratencircuit", zegt Bratches tegen AFP. "Het zou voor een mooi contrast zorgen met de baan hier in Sjanghai, die puur als racebaan is gebouwd."

Sean Bratches. (Foto: ANP)

'Fans laten zien wat we te bieden hebben'

Deze week zijn er bijeenkomsten met mogelijke kandidaten, al zijn de gesprekken vooral oriënterend. "We willen kijken wat mogelijk is en welke stad zich het beste leent voor een tweede Chinese Grand Prix."

Volgens Bratches moet een race op een stratencircuit ervoor zorgen dat meer mensen geïnteresseerd raken in de sport. "Als je fans aan je wil binden, moet je laten zien wat je ze te bieden hebt."

Mocht het tot een tweede race in China komen, dan is dat de tweede Grand Prix in korte tijd in Azië die aan de Formule 1-kalender wordt toegevoegd. Vanaf 2020 wordt in Hanoi de Grand Prix van Vietnam verreden.

Mogelijk wordt vanaf dat jaar ook de Grand Prix van Nederland verreden. Zandvoort is nadrukkelijk in beeld om die race te organiseren.