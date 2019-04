Lewis Hamilton vindt dat Mercedes het enige topteam in de Formule 1 is dat de mogelijkheden van de auto volop benut. De wereldkampioen stelt dat Ferrari en Red Bull Racing vooralsnog wat achterblijven.

"Ik denk dat we het maximale halen uit wat we hebben, maar er zullen nieuwe verbeteringen aankomen in de toekomst om nog meer stappen te kunnen zetten", zegt Hamilton, die zondag won in China, dinsdag tegen Motorsport.com.

"Over de race in Bahrein valt niet per se te zeggen dat we de zege verdienden, want we waren niet de snelsten, maar je moet jezelf in een positie werken om te kunnen winnen, dat hebben we wel gedaan. Vooral in de eerste race en in China hebben we het zeker verdiend."

Na drie races domineert Mercedes in de WK-stand. Hamilton (twee Grand Prix-zeges) en Bottas (één overwinning) zijn de nummers één en twee in de strijd om de wereldtitel.

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen staat derde, nog voor Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

'Ferrari en Red Bull nog geen geheel'

Hamilton verwacht nog wel het een en ander van Ferrari en Red Bull. "Ik denk dat de anderen ook een goede wagen hebben, maar nog niet op hun maximale kunnen presteren", aldus de 34-jarige Brit.

"Ferrari is tot meer in staat gedurende het weekend dan ze laten zien en hun uitvoering is ook niet zo foutloos als ze in het verleden hebben laten zien. Ferrari hijgt wel in onze nek en we weten dat Red Bull ook in de buurt zit, maar ze vormen nog niet een geheel zoals wij als team wel zijn."

Hamilton vraagt zich vooral bij Ferrari af waar het misgaat. "Ik weet niet waar ze tijd verliezen in de bochten, maar ze winnen iets van 0,4 seconde op het rechte stuk. Het wordt interessant om te zien hoelang ze dat vasthouden in de komende races, waarvan er nog veel komen waarin hun wagen kan uitblinken", zegt hij.

"De Ferrari is korter dan de Mercedes en dat kan beter werken op sommige circuits waar we naartoe gaan. Dat we drie keer als eerste en tweede eindigden komt denk ik omdat we overpresteerden, want onze ware potentie zou wat lager moeten liggen."

De volgende Grand Prix is volgende week zondag in Azerbeidzjan. De race in Bakoe begint om 14.10 uur Nederlandse tijd.