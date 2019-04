Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is zeer te spreken over de manier waarop Max Verstappen zondag naar de vierde plaats reed in China. De Brit vindt dat de Limburger in 2019 het maximale uit zijn auto haalt.

Verstappen slaagde er op het Shanghai International Circuit in om Ferrari-rijder Charles Leclerc achter zich te laten, al blijkt Red Bull qua snelheid - net als vorig jaar - voorlopig het derde team in de Formule 1.

"Maar ik vind dat Max daar heel volwassen mee omgaat. Hij heeft dit jaar tot dusver drie sterke Grands Prix gereden. Met wat meer geluk had hij in Bahrein ook op het podium gestaan", zegt Horner tegen Motorsport.com.

"En we zagen dat hij daar hier in China ook een gooi naar deed toen hij Vettel na de pitstop besloot aan te vallen. Vervolgens heeft hij een uiterst volwassen race gereden, met een vierde plek als resultaat."

Max Verstappen en teamgenoot Pierre Gasly in actie bij de start in China. (Foto: Pro Shots)

'Gat naar concurrenten is nog niet zo groot'

De 45-jarige Horner put ondanks de achterstand op Mercedes en Ferrari vertrouwen uit de prestaties van Verstappen en gelooft erin dat Red Bull dit seizoen nog echt mee kan gaan doen om de bovenste plaatsen.

"Het gaat er in deze fase van het seizoen om om zo veel mogelijk punten te verzamelen. Het gat naar de jongens die voor ons staan is nog niet zo groot en Max staat in het kampioenschap nog altijd boven de beide Ferrari-coureurs", aldus de teambaas.

"Bovendien is er nog een heel, heel lange weg te gaan dit seizoen, dus het is belangrijk dat we op dit moment niet al te veel laten liggen."

Verstappens nieuwe teamgenoot Pierre Gasly zette in China zijn beste prestatie tot nu toe neer in dienst van Red Bull. Na een elfde en achtste plek eindigde de Fransman nu als zesde.

'Vierde plaats was maximaal haalbare'

Verstappen liet Leclerc in China achter zich dankzij een strategie met twee pitstops. "We hadden geen snellere auto dan Ferrari, dus de enige manier om in ieder geval een van hun auto's achter ons te laten was om voor twee pitstops te gaan", verklaart Horner.

"Ferrari reageerde op ons en Mercedes reageerde weer op hen, en door dat alles was Leclerc een beetje de sigaar. De vierde plaats was vandaag het maximaal haalbare voor ons."

De overwinning ging in Sjanghai naar Mercedes-rijder Lewis Hamilton, die het podium deelde met teamgenoot Valtteri Bottas (tweede) en Ferrari-coureur Sebastian Vettel (derde). Over twee weken is in Azerbeidzjan de volgende Grand Prix.