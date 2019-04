Hebben Red Bull Racing en Max Verstappen nu juist wel of geen goede start van het Formule 1-seizoen? En is Mercedes zo dominant dat een spannende titelstrijd nu al een utopie is? Een analyse.

De Chinese Grand Prix van 2019 gaat de boeken in, omdat het de duizendste WK-race was, maar zal verder snel uit ieders geheugen verdwijnen. Een saaie Grand Prix, met spaarzame lichtpuntjes.

Het duel tussen Verstappen en Sebastian Vettel in de Ferrari was er daar een van. Het symboliseert direct de problemen van twee van de drie topteams in Sjanghai. Mercedes was te snel voor Ferrari en Ferrari was weer te snel voor Red Bull. Doorgaans de hoofdingrediënten voor een optocht; en die kwam er dus ook.

Red Bull Racing kwam naar China met de boodschap dat er een grote fout in de afstelling was ontdekt na de GP in Bahrein. "Er zat een onderdeel verkeerd gemonteerd", zei Verstappen daar zelf over. Het team verwachtte daarom dat het in China beter zou gaan.

Daar kwam in de praktijk niet veel van terecht. Verstappen heeft vooralsnog moeite om op eigen kracht het podium te bereiken. En ook in de kwalificatie is een gooi naar de eerste startrij niet in zicht geweest.

Toch is de 21-jarige Nederlander prima aan 2019 begonnen en wel hierom: de Nederlander beleeft met 39 punten nog altijd zijn beste seizoensstart. Hij pakt stabiel zijn punten. In de kwalificatie legt hij het wel steeds af tegen vooral Mercedes en meestal ook Ferrari, maar dan gaat het niet om gaten die onoverbrugbaar zijn.

Seizoensstart Verstappen bij Red Bull na drie GP's 2017 - 25 punten

2018 - 18 punten

2019 - 39 punten

Project met Honda heeft tijd nodig

Maar het belangrijkste is de Honda-motor, die nog steeds een uitstekend debuut maakt in de Red Bull. Wellicht waren de verwachtingen na de wintertests, waarin de motor zich al betrouwbaar en snel toonde, iets te hooggespannen.

Red Bull-Honda was niet opeens een winnende combinatie. Het belangrijkste is dat het team van Verstappen er na het afscheid van Renault niet op achteruit is gegaan. Er is wat meer vermogen, de motor blijft het doen, in tegenstelling tot die van Renault.

Honda heeft een solide basis, geld en vooral de wil om mee te gaan in het ontwikkelingsgeweld van Ferrari en Mercedes, iets waar het team zelf ook altijd in uitblinkt. Niemand bij Red Bull of Honda heeft ooit gezegd dat ze in 2019 direct races zouden winnen. Al hielpen de soms wat te optimistische uitspraken van adviseur Helmut Marko niet echt mee in de beeldvorming.

Als de techneuten van Red Bull hun gebruikelijke ontwikkelingsstappen maken, komen zeges later in het seizoen 'gewoon' weer in beeld. Dit project heeft simpelweg tijd nodig.

Mercedes heeft beste allrounder

Mercedes maakte zich na Bahrein zorgen om de "angstaanjagende" snelheid die Ferrari daar op het asfalt legde en dan vooral op de rechte stukken. Maar in de loop van het weekend in China werd duidelijk dat het Duitse team weinig te vrezen had van de grote Italiaanse concurrent.

De Mercedes ging als een speer door de tweede sector, met twee lange doordraaiers, waaruit maar weer blijkt dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de beste allrounder tot hun beschikking hebben. Hun team functioneerde weer als een Zwitsers uurwerk, met een degelijke strategie en een indrukwekkende dubbele pitstop.

Wat wel meehielp: het was met 19 graden Celsius niet warm in Sjanghai. Temperaturen waarin Mercedes minder last heeft van oververhitte achterbanden. Hogere temperaturen waren in de laatste jaren meestal in het voordeel van Ferrari.

Top 5 WK-stand Lewis Hamilton - 68 punten

Valtteri Bottas - 62 punten

Max Verstappen - 39 punten

Sebastian Vettel - 37 punten

Charles Leclerc - 36 punten

Wanhoopsdaad van Ferrari

Ferrari was in ieder geval ijskoud in het opleggen van een teamorder aan Charles Leclerc, ten bate van Vettel. De Monegask mopperde flink over de boordradio. "Ik reed net bij hem weg", zei Leclerc nadat hij de Duitser erlangs liet. En later: "Nu houdt hij mij op." Het is een groeiend probleem voor teambaas Mattia Binotto.

Leclerc doet niet echt onder voor Vettel, maar Ferrari zet voorlopig zijn geld op zijn viervoudige wereldkampioen. Op basis van de gebrekkige ervaring van Leclerc is dat een doodnormale beslissing en ook de teamorder van zondag was voor vaste volgers van de sport allesbehalve een verrassing.

De manier waarop de teamleiding de jonge Monegask vervolgens strategisch door de wedstrijd loodste, was echter opmerkelijk, zeker als het doel was om Bottas op te houden en zo Vettel een kans te geven op de tweede plaats. Met zo'n lang recht stuk met DRS-zone had Leclerc echt geen schijn van kans tegen de Fin en zijn versere banden.

Ferrari-auto is lastig af te stellen

Het oogde een beetje als een wanhoopsdaad en het is ook wel een indicatie dat Ferrari niet lekker draait. De auto deed in Sjanghai duidelijk weer niet wat het team ervan had verwacht, al dan niet gehinderd door de lage temperaturen. Het lijkt er nu op dat de SF90 een lastig af te stellen auto is die het alleen onder specifieke omstandigheden goed doet.

De volgende race is in Azerbeidzjan, waar het stratencircuit in Bakoe met 2,2 kilometer vol gas het langste rechte stuk op de kalender heeft. Dat moet deze Ferrari op het lijf geschreven zijn. Wil het daar weer niet lukken, dan wordt in Italië voorzichtig de eerste zaagtand in de stoelpoten van Binotto gezet. Dan ligt de weg vrij voor de volgende titels van Hamilton en Mercedes.