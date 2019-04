Lewis Hamilton vindt het bijzonder dat zijn team Mercedes zondag de duizendste race in de geschiedenis van de Formule 1 kon domineren. De wereldkampioen won de Grand Prix van China voor teamgenoot Valtteri Bottas.

"Erg speciaal om een één-twee te pakken in de duizendste Grand Prix", zei Hamilton na de race tegen Sky Sports. "Valtteri is het hele weekend erg snel geweest en het team heeft enorm hard gewerkt. We hebben het fantastisch gedaan"

Hoewel het al de derde één-twee voor Mercedes is in evenveel races dit seizoen, had Hamilton vooraf niet op deze uitslag durven rekenen. "Het was geen eenvoudig weekend, we kwamen hier zonder te weten hoe we ervoor stonden ten opzichte van Ferrari. Zij waren enorm snel in de vorige race", zei de 34-jarige Brit.

Twee weken geleden bij de Grand Prix in Bahrein was Ferrari-coureur Charles Leclerc op weg naar de overwinning, maar door een technisch probleem in de slotfase moest hij Hamilton en Bottas voor laten gaan.

Hamilton - die in China de 75e zege in zijn carrière boekte - denkt dan ook niet dat hij dit jaar alleen met teamgenoot Bottas om de wereldtitel strijdt. "Het is enorm close geweest en ik heb geen idee hoe de volgende races zullen uitpakken."

"Onze taak zit er nog lang niet op. Er zijn nog achttien races te gaan en er zal nog veel werk verricht moeten worden."

Wolff aangenaam verrast door zege

Teambaas Toto Wolff van Mercedes zag de dominantie van zijn team in China niet aankomen. "Dit komt als een verrassing. Na de trainingen op vrijdag hadden we niet gedacht dat we de race zo zouden kunnen controleren."

"Ferrari's snelheid op het rechte stuk is superieur, onze auto komt iets lastiger op gang dus op het gebied van power mogen wij geen steken laten vallen. Dankzij onze goede downforce kunnen we wel goed banden sparen", analyseerde Wolff.

De teambaas kondigde aan dat Mercedes de auto zal blijven ontwikkelen. "Er komen een paar grote updates aan. We denken dat we met de ontwikkeling van de auto de juiste kant op gaan."

Over twee weken staat in Azerbeidzjan de vierde Grand Prix van het jaar op het programma.