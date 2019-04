Teambaas Mattia Binotto van Ferrari snapt dat Charles Leclerc gefrustreerd was tijdens en na de Grand Prix van China. De Monegask kreeg teamorders om Sebastian Vettel voorbij te laten en eindigde uiteindelijk als vijfde achter Max Verstappen.

"Als Charles kwaad is, dan heeft hij daar het recht toe", zei Binotto na de race tegen Sky Sports. "Dat moeten wij accepteren."

Leclerc wist bij de start Vettel in te halen en reed achter de latere winnaar Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op de derde plek. Toen de coureurs van Mercedes steeds verder afstand namen, kreeg Leclerc via de teamradio te horen dat hij Vettel voorbij moest laten gaan.

"Ik begrijp dat het voor Charles niet leuk was, maar op dat moment in de race was Mercedes sneller en gaven we 'Seb' de mogelijkheid om ze aan te vallen. Het was niet zo dat we de ene coureur voortrokken tegenover de andere", legde Binotto uit.

Ook Vettel slaagde er niet in om de coureurs van Mercedes te bedreigen. Toen Max Verstappen als eerste een pitstop maakte en door een undercut voorbij de Ferrari's probeerde te gaan, besloot de Italiaanse renstal om Vettel als eerste zijn bandenwissel te laten doen.

Daardoor kwam de Duitser net voor Verstappen weer de baan op en behield hij zijn derde plek. Leclerc werd het slachtoffer en kwam op de vijfde plek terecht nadat hij enkele rondes later zijn pitstop had gemaakt.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto. (Foto: Pro Shots)

Leclerc wil het hele plaatje begrijpen

Tijdens de race maakte Leclerc over de teamradio zijn onvrede over de tactische keuzes kenbaar. De 21-jarige coureur hield zich kort na de race wat meer op de vlakte.

"Ik moet eerst het hele plaatje kunnen zien en moet de engineers spreken voordat ik deze beslissingen kan begrijpen", sprak hij. "Natuurlijk zal er een uitleg zijn voor deze situatie en ik denk dat ik die wel kan begrijpen."

Voor de derde race op rij moest Ferrari zijn meerdere erkennen in Mercedes, dat in de WK-stand al een flinke voorsprong te pakken heeft. "Mercedes is het hele weekend erg snel geweest", concludeerde Binotto.

"We hebben op dit moment geen idee hoe het kan dat we hun tempo niet konden bijhouden, we moeten de data goed gaan analyseren in Maranello."

Over twee weken staat in Bakoe de vierde Grand Prix van het jaar op het programma.