Max Verstappen beseft dat er bij de Grand Prix van China niet meer inzat dan een vierde plaats. Hij wist met een goede pitstopstrategie de voor hem gestarte Charles Leclerc achter zich te houden.

De coureur van Red Bull Racing begon als vijfde aan de race. Hij kon met een vroege eerste pitstop zelfs de druk opvoeren bij Sebastian Vettel, de teamgenoot van Leclerc bij Ferrari. Die sloeg de aanval af en eindigde achter het Mercedes-duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als derde.

"We hadden hem bijna", zei Verstappen bij Ziggo Sport. "Vettel had koudere banden dus we probeerden het. Uiteindelijk hadden we niet de snelheid om hem te passeren, dus een vierde plaats was het maximaal haalbare."

De Nederlander kwam op het circuit van Sjanghai niet best van zijn plaats, maar hij wist zijn teamgenoot Pierre Gasly achter zich te houden. "Ik had iets te veel wheelspin, maar ik heb mijn plek behouden. Je kijkt als teamgenoten ook gewoon voor elkaar uit."

Verstappen hield in de eerste ronde teamgenoot Gasly maar net achter zich. (Foto: Pro Shots)

'Leclerc niet snel genoeg om me aan te vallen'

Na zijn tweede pitstop kende Verstappen een vrij eenzame race. Leclerc kwam na een late tweede stop nog aardig opzetten, maar een echte bedreiging was de Monegask niet.

Verstappen was naar eigen zeggen niet echt bezig om Leclerc achter zich te houden. "Ik heb gewoon mijn eigen rondjes gereden. De banden voelden goed aan en Leclerc was uiteindelijk niet snel genoeg om ons aan te vallen."

Met een derde plaats en twee vierde plaatsen in de eerste drie races mag Verstappen van een weinig spectaculaire maar solide start van het seizoen spreken. "We pakken het maximale aantal punten, dat is het enige wat we nu kunnen doen."

De volgende Grand Prix staat op 28 april op het programma. Dan wordt op het Baku City Circuit de Grand Prix van Azerbeidzjan verreden.