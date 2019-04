Max Verstappen is zondag als vierde geëindigd in de Grand Prix van China. De zege in de duizendste race in de geschiedenis van de Formule 1 ging naar wereldkampioen Lewis Hamilton.

Achter de Brit pakte Valtteri Bottas de tweede plek, zodat Mercedes ook bij de derde Grand Prix van het jaar een dubbelslag sloeg.

Hamilton boekte de 75e zege in zijn carrière en nadert langzaam maar zeker het record van Michael Schumacher, die op 91 overwinningen staat. Door zijn overwinning neemt de 34-jarige Hamilton ook de leiding in de WK-stand over van Bottas.

Mercedes was op het Shanghai International Circuit duidelijk sneller dan Ferrari, dat met Sebastian Vettel wel een podiumplek pakte. Verstappen kon aanklampen bij het Italiaanse team en wist door een betere strategie Charles Leclerc voor te blijven.

Verstappen blijft derde in de WK-stand, inmiddels op flinke achterstand van Hamilton en Bottas. Zijn teamgenoot Pierre Gasly behaalde met een zesde plek zijn beste resultaat voor Red Bull en reed bovendien de snelste ronde, wat hem een extra WK-punt oplevert.

Hamilton passeerde in de eerste ronde teamgenoot Bottas. (Foto: Getty Images)

Hamilton verovert leiding bij start

In de eerste ronde werd er een virtual safetycar ingesteld, nadat de McLarens van Carlos Sainz en Lando Norris in aanraking kwamen met Daniil Kvyat van Toro Rosso. Zij konden alle drie de race vervolgen, al moesten Norris en Sainz een pitstop maken om schade te herstellen en kreeg Kvyat een drive-through penalty.

Het was het enige incident in een niet al te opwindende race. Verstappen kende geen geweldige start, maar behield zijn vijfde plek. Hamilton nam de leiding over van zijn van pole gestarte teamgenoot Bottas en Leclerc veroverde de derde plek op Ferrari-collega Vettel.

Na 11 van de 56 rondes kreeg Leclerc teamorders om Vettel voorbij te laten, waar hij met tegenzin gehoor aan gaf. Verstappen reed steeds op zo'n twee seconden achter de Ferrari's.

De Limburger maakte in de achttiende ronde als eerste van de coureurs uit de topteams een pitstop. Nadat Vettel even later zijn bandenwissel liet uitvoeren, probeerde Verstappen hem zonder succes te passeren.

Leclerc reed vijf rondes langer door op zijn banden en kwam na zijn pitstop ver achter Vettel en Verstappen als vijfde weer het circuit op.

Top tien GP China 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Pierre Gasly (Red Bull)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Sérgio Pérez (Racing Point)

9. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

10. Alexander Albon (Toro Rosso)

Verstappen houdt Leclerc dankzij strategie achter zich

Met nog twintig rondes te gaan maakte Verstappen - opnieuw als eerste coureur van de topteams - zijn tweede pitstop. Ferrari besloot direct om Vettel ook voor de tweede keer van banden te laten wisselen.

Mercedes haalde in dezelfde ronde Hamilton en Bottas naar binnen, waarna de Fin achter Leclerc als derde weer op de baan kwam. Leclerc ging opnieuw als laatste van de coureurs vooraan naar binnen en keerde achter Verstappen als vijfde terug op het circuit.

Hamilton reed onbedreigd naar de zege en Bottas pakte met ruime voorsprong op Vettel de tweede plek. De Duitser stond pas voor het eerst dit jaar op het podium.

Gasly maakte in de slotfase een derde pitstop en kon op zijn zachtere banden de snelste rondetijd afpakken van Vettel.