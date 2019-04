Max Verstappen is zondag als vierde geëindigd in de Grand Prix van China. De zege in de duizendste race in de geschiedenis van de Formule 1 was voor Lewis Hamilton. De nasleep is hier live te volgen.

GP China LIVE

Verstappen P4

Hamilton leidt GP China · GP China · "Dit was niet het makkelijkste Grand Prix-weekend voor mij", zegt Lewis Hamilton in gesprek met F1 TV. "Maar dit is wel een resultaat waar ik trots op ben. Het doet me veel dat ik de duizendste race heb gewonnen." GP China · "We hadden niet de snelheid om Sebastian Vettel in te halen", concludeert Max Verstappen in gesprek met Ziggo Sport. "Na de pitstops kon ik nog wel een poging wagen omdat hij op iets koudere banden reed, maar daarna misten we snelheid. Dit was gewoon het maximale resultaat voor ons. Ik ben blij dat we de andere Ferrari wel voor zijn gebleven. Leclerc was niet snel genoeg om ons aan te vallen." GP China · GP China · GP China · "Gelukkig zijn we een Ferrari voor gebleven", zegt Verstappen kort na de finish tegen Red Bull. "Dit zijn heel belangrijke punten voor ons", antwoordt Red Bull-teambaas Christian Horner. "Goed gedaan." GP China · FINISH - Gasly noteert in de voorlaatste ronde nog de snelste ronde van de race en pakt zo een WK-punt van Vettel af. De Fransman eindigt als zesde, zijn beste resultaat van het seizoen. GP China · Verstappen eindigt als vierde in China, Hamilton pakt zege en leiding in WK

Max Verstappen komt na een sterke race als vierde over de finish op het Shanghai International Circuit. De Nederlander verschalkt dankzij een uitgekiende strategie Charles Leclerc. Lewis Hamilton, die bij de start de eerste plaats van Valtteri Bottas overneemt, wint de race. Sebastian Vettel eindigt als derde. GP China · Nog 1 ronde - Red Bull meldt dat er geen problemen aan de auto van Verstappen zijn. "Alles is in orde." GP China · Nog 2 rondes - Verstappen meldt een probleem met zijn motor. "Er is iets niet goed", zegt hij over de boordradio. "We kijken er naar", antwoordt Red Bull. GP China · Nog 2 rondes - Gasly maakt een pitstop en wisselt naar de zachte band. De Fransman gaat op jacht naar de snelste ronde van de race, sinds dit seizoen goed voor één WK-punt extra. GP China · GP China · Nog 3 rondes - Norris is na Kvyat en Hülkenberg de derde uitvaller van de dag. De McLaren-coureur rijdt met technische problemen de pitbox in. GP China · Nog 4 rondes - Leclerc (P5) meldt een probleem met zijn versnellingen. De rondetijden van de Monegask zijn nog prima in orde. GP China · Nog 5 rondes - De race sukkelt naar het eind. Nog maar eens de stand:



Hamilton Bottas Vettel Verstappen Leclerc Gasly Ricciardo Pérez Räikkönen Albon - De race sukkelt naar het eind. Nog maar eens de stand: GP China · GP China · Heb jij naar aanleiding van de Grand Prix van China vragen aan onze Formule 1-experts? Stel ze via Twitter (@NUsport) of mail (podcast@nu.nl) en we behandelen ze komende maandag in onze podcast De Boordradio. GP China · Nog 9 rondes - Als er niks geks meer gebeurt, dan lijkt Verstappen vandaag vierde te gaan worden. Met de huidige tussenstanden behoudt hij de derde plaats in de WK-stand. GP China · Nog 11 rondes - Verstappen (P4) heeft een voorsprong van veertien seconden op Leclerc (P5), die in de afgelopen ronde een halve seconde sneller is dan Verstappen. GP China · Nog 12 rondes - Alle coureurs van de topteams hebben hun tweede stop gemaakt. De stand:



Hamilton Bottas Vettel Verstappen Leclerc Gasly Ricciardo Pérez Räikkönen Albon - Alle coureurs van de topteams hebben hun tweede stop gemaakt. De stand: GP China · Nog 13 rondes - Vettel gaat voorbij Leclerc en schuift op naar P3. De Monegask duikt meteen de pits in en komt als vijfde, vijftien seconden achter Verstappen, weer buiten. GP China · Nog 14 rondes - Vettel (P4) sluit aan bij teamgenoot Leclerc (P3). De Duitser rijdt op nieuwere banden dan zijn teamgenoot. GP China · GP China · Nog 17 rondes - Bij zijn tweede poging op het lange rechte stuk is het wel raak voor Bottas, die ten koste van Leclerc opschuift naar P2. GP China · Nog 18 rondes - Bottas (P3) valt Leclerc (P2) aan, maar de Monegask houdt stand. Ondertussen komt Vettel (P4) in rap tempo dichterbij. GP China · GP China · Nog 20 rondes - Ook Hamilton en Bottas maken hun tweede pitstop. Hamilton behoudt de leiding, maar Bottas komt achter Leclerc weer als derde de baan op. De Monegask zal waarschijnlijk nog moeten stoppen. GP China · Nog 21 rondes - Ferrari reageert door Vettel (P3) binnen te halen. Ook de Duitser wisselt naar medium en komt als vierde weer de baan op. Hij geniet acht seconden voorsprong op Verstappen. GP China · Nog 21 rondes - Verstappen duikt de pits in! De Nederlander wisselt naar de mediumband en komt als vijfde weer de baan op. GP China · Nog 23 rondes - Leclerc komt nog altijd een seconde per ronde dichterbij Verstappen. Het verschil is nog maar drie seconden. GP China · Nog 25 rondes - Verstappen (P4) krijgt de opdracht om vanaf nu tot nader order zijn motor vol open te zetten op het rechte stuk. Waarschijnlijk heeft dat te maken met Charles Leclerc (P5), die in rap tempo dichterbij de Nederlander komt. Het verschil tussen de twee coureurs is vijf seconden, maar Leclerc was in de afgelopen ronde een seconde sneller dan de Red Bull-rijder. GP China · GP China · Nog 27 rondes - Na een spannende eerste helft van de race worden de verschillen nu groter op het Shanghai International Circuit. Gevechten zijn schaars. GP China · GP China · Nog 31 rondes - Verstappen kan het tempo van Vettel niet volgen. De Duitser, die ruim drie seconden voorsprong op Verstappen heeft, is in de afgelopen ronde aan halve seconde sneller dan Verstappen. GP China · Nog 32 rondes - Alle coureurs van de topteams zijn gestopt. De stand:



Hamilton Bottas Vettel Verstappen Leclerc Gasly Räikkönen Ricciardo Pérez Grosjean - Alle coureurs van de topteams zijn gestopt. De stand: GP China · Nog 33 rondes - Ook Leclerc maakt zijn pitstop. De Monegask valt terug naar P5, elf seconden achter Verstappen (P4). GP China · Nog 33 rondes - Wedstrijdleider Lewis Hamilton komt binnen, maakt zijn pitstop en behoudt de leiding. GP China · Nog 34 rondes - Nico Hülkenberg is de eerste uitvaller van de dag. De Duitser rijdt met een technisch probleem de pitbox in. GP China · Nog 34 rondes - Vettel (P4) rijdt in de afgelopen twee rondes 1,7 seconden weg bij Verstappen (P5). GP China · GP China · Nog 36 rondes - Verstappen valt Vettel aan en steekt de Duitser voorbij. Hij verremt zicht echter waardoor Vettel zijn vierde plaats weer kan terugpakken. Schitterend gevecht tussen de Duitser en de Nederlander. GP China · Nog 37 rondes - Ferrari haalt Vettel naar binnen. De Duitser komt pal voor de neus van Verstappen (P6) weer buiten. GP China · Nog 38 rondes - Verstappen duikt als eerste coureur van de topteams naar binnen. De Nederlander wisselt naar de harde band, kent een vlekkeloze pitstop en valt terug naar P8. Verstappen zal de race proberen te gaan uitrijden. GP China · GP China · Nog 40 rondes - Ferrari draagt Vettel op om te 'pushen', zodat hij wegrijdt bij Leclerc. Dat zou de situatie bij de Italiaanse stal oplossen, maar Vettel lijkt niet de snelheid te hebben om dat te doen. GP China · Nog 40 rondes - "Ik ben sneller dan Seb. Wat willen jullie nou van mij?", vraagt Leclerc geïrriteerd. "We zijn de opties aan het afwegen", antwoordt Ferrari. GP China · Nog 41 rondes - Hamilton is een klasse apart vandaag en ook Bottas lijkt ongenaakbaar. De Mercedes-coureurs rijden ver voor het veld uit en zijn een kleine seconde per ronde sneller dan de rest. GP China · Nog 42 rondes - Vettel (P3) verremt zich bij de hairpin, waardoor Leclerc weer kan aansluiten. Ferrari zit in een lastig parket.