Het verbaast Sebastian Vettel dat er zaterdag zo veel ophef ontstond na de kwalificatie voor de Grand Prix van China. De slotfase van Q3 verliep chaotisch en dat leidde tot woede bij onder anderen Max Verstappen.

Veel coureurs reden vlak achter elkaar en de meesten wisten niet dat de tijd drong om aan een laatste ronde te mogen beginnen. Vettel wist het als een van de weinigen wél en haalde Verstappen in.

De Limburger werd ook gepasseerd door beide Renault-coureurs en kwam zelf te laat om nog een poging te mogen doen zijn tijd te verbeteren. Vlak na de race stelde een woedende Verstappen dat Vettel een ongeschreven regel had overtreden door in te halen, al kwam hij daar later wat op terug.

"We waren een van de laatsten in de rij en ik hoorde dat we nog maar tien seconden hadden", verdedigde Vettel zijn actie. "Toen heb ik haast gemaakt en het maakt me niet uit wat anderen op dat moment doen. Ik wilde het halen."

Naast Verstappen kwam onder anderen zijn Red Bull Racing-teamgenoot Pierre Gasly te laat om een laatste run af te dwingen. Vettel reed achter beide Mercedessen naar de derde startplek op het Shanghai International Circuit.

'Verbaast me dat niemand op de hoogte was'

De viervoudig wereldkampioen van Ferrari begrijpt niet dat de meeste coureurs zo slecht geïnformeerd waren over de resterende tijd in Q3.

"Het verbaast me dat verder niemand op de hoogte was. Het gold niet alleen voor Max. Ik haalde ook de twee Renaults en een Haas in. Het probleem was dat alle auto's op dezelfde plek reden, dat werkt niet", aldus de Duitser.

Mercedes-coureur Valtteri Bottas pakte poleposition op het Shanghai International Circuit, vóór zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De tweede startrij wordt gevormd door Ferrari-rijders Vettel en Charles Leclerc.

De Grand Prix van China begint zondag om 8.10 uur Nederlandse tijd. Het is de duizendste race in de Formule 1-historie.