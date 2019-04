Lewis Hamilton is er trots op dat hij er zaterdag tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van China ondanks problemen met zijn auto in slaagde om de tweede startplek te veroveren.

De wereldkampioen Mercedes beklaagde zich vrijdag na de eerste vrije trainingen al over zijn auto en was bij het ingaan van de kwalificatie op het Shanghai International Circuit nog altijd niet tevreden.

"Ik had gisteren al wat problemen met de auto en bij het ingaan van Q2 van de kwalificatie nog steeds. Daarna heb ik wat instellingen aangepast", aldus Hamilton, die teamgenoot Valtteri Bottas poleposition zag pakken, tegen Motorsport.com.

"Eerlijk gezegd ben ik trots op mijn prestatie als je ziet hoe ver ik eerder van de top verwijderd was. Valtteri is het hele weekend al snel en hij verdient het om op pole te staan."

'Aan het einde had ik de snelste sector'

De 34-jarige Hamilton zorgde voor de juiste veranderingen. "Volgens mij had ik aan het einde de snelste sector. Het draait allemaal om het verbeteren van de auto", aldus de vijfvoudig wereldkampioen.

"Het had niets te maken met de temperatuur van de banden, maar puur met de balans en de grip van de auto. Ik heb een geweldige auto, maar de eerste paar races van het jaar zijn altijd tricky. Later in het seizoen begrijp je alles beter."

Mercedes domineert tot dusver het Formule 1-seizoen, want Bottas leidt na twee races in de WK-stand, gevolgd door teamgenoot Hamilton. Het verschil tussen de twee is minimaal: 44 om 43 punten.

De top drie van de kwalificatie, met van links naar rechts Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel. (Foto: Pro Shots)

Bottas blij met poleposition

Bottas pakte voor de zevende keer in zijn loopbaan poleposition en lijkt na een zeer moeizaam 2018 beter in zijn vel te zitten. "Mijn ronde was niet eens hoe ik het eigenlijk wilde, maar het was gelukkig goed genoeg voor pole", zei hij.

"De auto is het hele weekend al goed en het was mooi om te zien dat Lewis er tijdens de kwalificatie in slaagde om te verbeteren. Het zat heel dicht bij elkaar. We gaan er zondag voor."

De Grand Prix van China begint zondag om 8.10 uur. Het is de duizendste race in de geschiedenis van de Formule 1. Vorig jaar ging de overwinning in Sjanghai naar toenmalig Red Bull Racing-rijder Daniel Ricciardo.