Max Verstappen baalt van de manier waarop hij de kwalificatie voor de Grand Prix van China zaterdag eindigde. De coureur van Red Bull Racing kwam in Q3 niet meer aan een laatste run toe en moest genoegen nemen met de vijfde startplek.

Verstappen en zijn teamgenoot Pierre Gasly werden in de slotfase opgehouden en voorbij geracet door een aantal concurrenten, waardoor ze te laat kwamen voor een laatste ronde en zich dus niet meer konden verbeteren.

Direct na de kwalificatie zei Verstappen bij Ziggo Sport dat zijn concurrenten een ongeschreven regel hadden overtreden door in te halen en dat ze de kwalificatie voor hem "verneukten", maar later kwam hij daar enigszins op terug.

"Als je van je engineer te horen krijgt dat je móet gaan... Ik kreeg niks te horen. Normaal is dat ook nooit een probleem, ze sturen je uit met genoeg marge. Maar hier ging iedereen zo langzaam. En iedereen ging ook wat te laat naar buiten, denk ik. En toen werd het krap", was hij tegenover onder meer het AD iets begripvoller.

"Ik wilde het netjes spelen, maar ook ik was gegaan als ik wist dat ik nog maar iets van tien seconden had. En toen ze langs me kwamen, had ik ook wel door dat ik haast moest maken. Maar toen was ik al te laat. Het was een beetje een zootje."

'Auto voelde goed aan'

Ondanks de teleurstelling over de slotfase van zijn kwalificatie liet de 21-jarige Verstappen nog wel weten dat hij tevreden was over zijn auto. Bij het vorige raceweekend in Bahrein kende hij nogal wat problemen met de RB15.

"De hele kwalificatie deed ik al mee voor een derde plek. Daar hadden we absoluut voor mee kunnen vechten. Ik geloof dat die derde plaats er in had gezeten. Maar goed, het is gebeurd. Er is hier nog een lange wedstrijd te gaan", zei hij.

"De race zou wel eens een interessante kunnen worden. Qua snelheid zitten de drie topteams dicht op elkaar. Winnen? Mercedes ziet er wel heel snel uit, die zijn moeilijk te verslaan. Maar ik kan wel meevechten."

Mercedes-coureur Valtteri Bottas pakte poleposition op het Shanghai International Circuit, vóór zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De tweede startrij wordt gevormd door Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

De Grand Prix van China begint zondag om 8.10 uur Nederlandse tijd. Het is de duizendste race in de Formule 1-historie.