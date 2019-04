Max Verstappen baalt van de manier waarop hij de kwalificatie voor de Grand Prix van China zaterdag eindigde. De coureur van Red Bull Racing kwam in Q3 niet meer aan een laatste run toe en moest genoegen nemen met de vijfde startplek.

Verstappen en zijn teamgenoot Pierre Gasly werden in de slotfase opgehouden door een aantal concurrenten, waardoor ze te laat kwamen voor een laatste ronde en zich dus niet meer konden verbeteren.

"We bleven netjes achter elkaar rijden en op een gegeven moment kwamen Sebastian Vettel en de twee Renault-coureurs voorbij. Ze verneukten mijn hele aanloop", aldus een boze Verstappen bij Ziggo Sport. "Het is een ongeschreven regel dat je elkaar op zo'n moment gewoon volgt. Vanaf nu ga ik hun kwalificatie ook verneuken."

Mercedes-coureur Valtteri Bottas pakte poleposition op het Shanghai International Circuit, voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De tweede startrij wordt gevormd door Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

'Auto voelde goed aan'

Ondanks de teleurstelling over de slotfase van zijn kwalificatie liet de 21-jarige Verstappen nog wel weten dat hij tevreden was over zijn auto. Bij het vorige raceweekend in Bahrein kende hij nogal wat problemen met de RB15.

"Als je geen tweede run kan doen, houdt het op, maar mijn auto voelde goed aan. Qua snelheid zitten we er gewoon bij. Het wordt een interessante zondag", zei hij.

"Degenen voor me starten ook op de mediums, dus we moeten afwachten hoe het zal gaan. Of we voor de overwinning kunnen gaan weet ik niet, maar we gaan sowieso proberen om het podium te halen."

De Grand Prix van China begint zondag om 8.10 uur Nederlandse tijd. Het is de duizendste race in de Formule 1-historie.